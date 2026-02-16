V historickom parku vyťali 149 stromov. Radnica hovorí o nutnosti kvôli bezpečnosti, ale mnohých to pobúrilo

Historický park v širšom centre mesta pod Urpínom prechádza v ostatnom období veľkou zmenou. Radnica sa ho rozhodla revitalizovať, pričom padlo rozhodnutie vypíliť desiatky stromov. Nahradiť ich plánujú novými, no kým vyrastú, potrvá to roky. Mnohí miestni sú presvedčení, že sa tomu dalo predísť a pôvodné dreviny mali zostať na svojom mieste.
„Je mi ľúto, chce sa mi nad tým plakať. Plačú aj stromy,“ hovorí Banskobystričnaka Lívia Tvarožková, ktorá v blízkosti parku pracuje. Počas obedňajšej prestávky sa v ňom prechádzala a zhrozená si s mobilným telefónom robila zábery na „galibu“, ktorú mala pred očami. „Toto má byť tá revitalizácia, že zotnú zdravé stromy?“ pýtala sa. „V lete sa sem chodievame s deťmi hrávať, naozaj sa mi chce plakať,“ dodala.
V 130-ročnom Mestskom parku na Tajovského ulici sa v pondelok (16. februára) konal posledný deň výrubu. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko vysvetlil, že vypílené boli stromy, celkovo 149 kusov, ktoré určili ako nebezpečné. Najmä počas silných búrok či víchric totiž hrozilo, že pod vplyvom počasia padnú a niekoho porania.
„Navrhnuté boli dendrologickým posudkom nezávislým arboristom. Z nich 55 ihličnanov posudzovala Technická univerzita vo Zvolene,“ ozrejmil primátor. Zámerom samosprávy je podľa neho po ukončení výrubov prejsť k spracovaniu drevnej hmoty, ktorá je výsledkom verejného obstarávania mestskou spoločnosťou ZAaRES (Záhradnícke a rekreačné služby).
Poškodené a choré
Výrub stál radnicu 52-tisíc eur a ďalších 45-tisíc ju vyjdú orezy stromov, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich týždňoch. Nosko zdôraznil, že proces posudzovania bol predmetom rokovania rozšíreného poradného tímu. „Zrealizované kroky sú vlastne začiatkom revitalizácie mestského parku. Na jeseň už môžeme pristúpiť k náhradnej výsadbe,“ podotkol. Podčiarkol tiež, že celý čas tam počas výrubov nechýbal environmentálny dozor.
Pavel Hlaváč z Technickej univerzity vo Zvolene sa vyjadril k päťdesiatke smrekov, ktoré posudzovali na ich pracovisku. Tvrdí, že to prebehlo v zmysle všetkých štandardných postupov, ktoré sa v arboristike používajú. „Jednoznačne môžeme deklarovať, že všetky vyrúbané smreky boli nejakým spôsobom poškodené, choré,“ uviedol. Objasnil, že neposudzovali len zdravotný stav, ale aj statickú stabilitu stromov.
„Neznamená to teda, že všetky, ktoré boli vyrúbané, museli byť v tom úplne najhoršom zdravotnom stave. Mohlo sa však pokojne stať, že mali veľmi nepriaznivú statickú stabilitu. Na to sú rôzne medzinárodné metodiky, podľa ktorých sme postupovali,“ hovorí Hlaváč. Pripomenul, že laická verejnosť stromy často posudzuje podľa toho, že na reze vidí niečo biele.Čítajte aj Výzva pripomínajúca reality šou má prilákať farmárov. Je absurdné voziť jedlo cez pol planéty, prízvukuje Lunter
„To však len značí, že tam momentálne nie je nejaká aktívna hniloba. Tá môže byť lokalizovaná v inej časti stromu a ohrozovať jeho nosné prvky,“ pokračoval. „Okrem toho sme detegovali aj ďalšie množstvo iných škodlivých činiteľov – emisiami či suchom. Vyskytol sa tu tiež hmyz – či už cicavý alebo podkôrny. Je to komplex škodlivých činiteľov, ktoré na smreky pôsobia a každý, ktorý bol vyrúbaný, mal minimálne tri a viac poškodení, defektov a chorôb,“ povedal s tým, že dôležitým faktorom je už spomínaná prevádzková bezpečnosť. „Ide o mestský park, nie les. Je tu pre ľudí a tí, ktorí sem chodia, sa majú cítiť bezpečne,“ dodal.
Pôvodné číslo skresali
„V tejto prvej etape sa vyrúbali stromy, ktoré boli závadné z bezpečnostného hľadiska, lebo obsahovali dutiny. Z pohľadu ochrany prírody však boli veľmi významné – obsahovali vysoký stupeň biodiverzity, ktorá sa viaže na odumreté drevo,“ reagoval entomológ Tomáš Kizek. Vypichol pritom chránené druhy hmyzu, ktoré pri výruboch našli.
„Sú to plocháč červený, fúzač alpský či kováčik hrdzavý. Ten sa najčastejšie vyskytuje na starých stromoch. Ide o veľmi ohrozený druh, ktorý je vo voľnej prírode oveľa vzácnejší ako v parkoch. Preto mu venujeme veľkú pozornosť, pričom desiatky lariev sme našli aj v tomto parku,“ konštatoval. Keďže časť vyrúbaného dreva zostane v parku, jeho návštevníci môžu v letných mesiacoch tieto druhy pozorovať. K ich záchrane dôjde tak, že substrát s larvami prenesú, v spolupráci s ochranármi, do iných lokalít.
„Jednou z našich úloh bolo sledovať, či v dutinových stromoch náhodou nie sú netopiere alebo hniezdiace vtáky. V takom prípade by ich bolo treba zachraňovať, no nezistili sme ich prítomnosť vo vyrúbaných stromoch či orezaných konároch,“ zhodnotil Ján Šmídt, ktorý pôsobí ako environmentálny dozor.
Vladimír Gažúr, konateľ spoločnosti, ktorá výrub vykonáva vysvetlil, že drevo bude na mieste zoštiepkované a následne využité na výrobu tepla do domácností. „Verím, že revitalizácia a rekonštrukcia vdýchne parku nový život, čo ľudia v budúcnosti ocenia,“ povedal.
Najskôr žiadala samospráva povolenie na výrub viac ako 400 stromov. Po nesúhlase viacerých aktivistov a odborníkov sa pustila do opätovného nezávislého dendrologického posudku a došlo k prehodnoteniu pôvodného čísla – skresali ho na aktuálnych 149.
„Ozvala sa verejnosť aj odborníci. Sme radi, že bol vypracovaný nový posudok. Môžeme sa tešiť z mála – zatiaľ sa podarilo zachrániť 270 stromov. Nevieme ale, či naozaj bude každý ďalší chránený,“ hovorí aktivistka Miriam Dubovská. „Tento historický park je v Banskej Bystrici, ale aj v rámci Slovenska, veľkou vzácnosťou. Mesto by malo chrániť všetky jeho funkcie, nielen pamiatkovú a architektonickú – čiže aj prírodovedné vzácnosti,“ mieni.
Radnica priblížila, že cieľom je zrealizovať všetky práce čo najskôr, aby mohol byť park opätovne sprístupnený verejnosti. V jarných mesiacoch sa začne s ošetrovaním 132 stromov, zároveň bude realizované postupné frézovanie pňov, ktoré je potrebné pre výsadbu nových.