Padol verdikt v kauze Mýtnik: Brhelovci sú vinní, dostali podmienku a peňažný trest

Po „maratónoch“ záverečných rečí podnikateľa Jozefa Brhela a jeho syna si v utorok 17. februára vypočuli rozsudok. Spolu s nimi aj ďalší obžalovaní. Senát dôvod na doplnenie dokazovania neuznal a rozhodol, že Brhelovci sú vinní. Rozsudok nie je právoplatný.
Brhelovi staršiemu udelil trest odňatia slobody vo výmere troch rokov. Súd ho však podmienečne odkladá, pričom určil skúšobnú dobu na štyri roky. Zároveň tiež peňažný trest 1,5 milióna eur. V prípade zmarenia mu hrozí náhradný trest dvoch rokov.
Jeho syn dostal takisto tri roky, výkon súd podmienečne odkladá. Skúšobnú dobu má tiež na štyri roky. Peňažný trest dostal 1,2 milióna eur. Ak by nezaplatil, náhradný trest je 20 mesiacov.
Otec a syn Brhelovci čelili obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku. Okrem nich stáli v rovnakej veci pred senátom aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc, advokát Martin Bahleda, exšéf IT oddelenia finančnej správy Milan Grega či architekt Miroslav Slahučka.
Proces sa týkal predražených IT tendrov na finančnej správe v rokoch 2013 až 2018. Všetci od začiatku vinu odmietali a žiadali úplné oslobodenie spod obžaloby. Najmä Brhelovci opakovane prízvukovali, že ide o politicky motivovaný proces. Grega, Bahleda a Kuruc si rozsudok vypošuť neprišli.
Slahučka podľa senátu žiadal a prijal úplatok. Dostal trest odňatia slobody 20 mesiacov. Výkon mu súd podmienečne odkladá so skúšobnou dobou na tri roky. Peňažný trest určil vo výške 10-tisíc eur. Ak by ich nezaplatil, náhradný trest je v jeho prípade odňatie slobody 5 mesiacov.
Kuruc priamo pre seba žiadal a prijal podľa súdu úplatok. Udelil mu trest odňatia slobody vo výmere 28 mesiacov. Podmienečne ho súd odkladá so skúšobnou dobou tri roky. Naparil mu tiež peňažný trest vo výške 63-tisíc eur. V prípade nevyplatenia je náhradný trest jeden rok. Bahledu a Gregu senát oslobodil.
ŠTS uznal za vinného aj Radka Kuruca, ktorý po nástupe štvrtej Ficovej vlády ako šéf Slovenskej záručnej a rozvojovej banky zobral úplatok 120-tisíc eur za presadenie projektu eKasa.
Neznáma výška škody
„Z dokazovania vyplynulo, že škoda štátu nevznikla,“ zdôrazňoval na predchádzajúcich pojednávaniach ich advokát Michal Mandzák. „Dodávané informačné systémy neboli predražené a Jozef Brhel, aj ďalšie osoby, boli vo väzbe nezákonne,“ tvrdil. Poukazoval pritom na to, že sa nevie, aká je výška škody. Pôvodne hovorila obžaloba o 45 miliónoch eur, no prokurátor Ondrej Repa vo svojej záverečnej reči začiatkom decembra uviedol sumu „minimálne 650-tisíc eur“. Nevysvetlil však ako k nej prišiel.
„Súd výšku škody prevzal od prokurátora len mechanicky. Sudca nie je schopný preukázať, ako sa k sume dospelo,“ uviedol vo svojej záverečnej reči Brhel starší. Viackrát pritom spomenul „Matovičov režim“, počas ktorého sa podľa neho manipulovalo s trestnými konaniami. „V nezákonnej väzbe som strávil desať mesiacov môjho života,“ posťažoval sa. Vzápätí spomenul Ústavný súd, ktorý v polovici novembra 2021 rozhodol o tom, že Najvyšší súd porušil jeho právo na osobnú slobodu.
Všetci obžalovaní v kauze Mýtnik opakovane poukazovali aj na pochybné výpovede kajúcnikov. Podľa obhajcu Mandzáka bolo jednoznačne preukázané, že spolupracujúci obvinení klamali a nevypovedali pravdu, o čom svedčia oboznámené listiny. Spomenul pritom konkrétne mená – Jana Rovčaninová (bývalá konateľka spoločnosti Allexis), Michal Suchoba, František Imrecze a Daniel Čech (bývalý viceprezident finančnej správy).
Pochybní kajúcnici
Mandzák hovoril tiež o zaujatosti predsedu senátu Jána Hrubalu. „Ak by to tak nebolo, v danom prípade mal opätovne otvoriť dokazovanie alebo zamietané listiny, z ktorých štátne orgány konštatujú, že spolupracujúci obvinení klamali,“ povedal advokát.
Prokurátor Repa navrhoval pre Brhelovcov a Bahledu nepodmienečný trest v dolnej polovici sadzby. Kurucovi, Gregovi a Slahučkovi navrhol udeliť podmienečné tresty a všetkým obžalovaným aj adekvátne peňažné tresty podľa ich majetkových pomerov. Pred prijatím novely Trestného zákona bola napríklad pri legalizácii príjmu z trestnej činnosti pôvodná sadzba 12 až 20 rokov.
Na samostatné konanie bol v súvislosti s kauzou Mýtnik vylúčený podnikateľ Michal Suchoba, ktorý s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracoval. Jeho firma Allexis mala profitovať z predražených IT tendrov na finančnej správe. Špecializovaný trestný súd ho vlani v októbri odsúdil za pokračovací zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku na peňažný trest 500-tisíc eur. Ak by nezaplatil, náhradný trest je päť rokov väzenia. Suchoba sa odvolal, rozsudok nie je právoplatný.
V januári bol v tejto kauze právoplatne odsúdený bývalý prezident finančnej správy František Imrecze. Špecializovaný trestný súd ho uznal za vinného trestným rozkazom, no trest mu neuložil.