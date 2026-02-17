Tragické ráno na Liptove. Autobus sa zrazil s kamiónom, zomrela jedna osoba, desiatky sa zranili

Autobus po náraze okamžite zachvátili plamene a vodič na mieste zahynul, informuje portál tvnoviny. Takmer tridsiatku cestujúcich, väčšinou poľskej národnosti, ošetrili na mieste, dve osoby z autobusu museli previezť do ružomberskej nemocnice.
Na mieste boli hasičské evakuačné autobusy, ktoré prevážali preživších cestujúcich na obecný úrad do Liptovských Revúc.
„V skorých ranných hodinách sme vyslali štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby k nehode autobusu a kamióna. Jedna osoba, žiaľ, utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. K ďalším zraneným sa vyjadríme akonáhle to situácia dovolí,“ skonštatovala pre portál hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
Cesta bola neprejazdná, v dôsledku nehody bol uzatvorený aj horský priechod Donovaly. Na miesto smeroval aj posttraumatický tím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline uviedlo, že na miesto bolo vyslaných 16 príslušníkov HaZZ z Ružomberka, Martina i Banskej Bystrice s ôsmimi kusmi techniky.