Fio bankaFio banka
Pravda Správy Regióny Tragické ráno na Liptove. Autobus sa zrazil s kamiónom, zomrela jedna osoba, desiatky sa zranili

Tragické ráno na Liptove. Autobus sa zrazil s kamiónom, zomrela jedna osoba, desiatky sa zranili

V Liptovskej Osade v okrese Ružomberok došlo v utorok na ceste I/59 v skorých ranných hodinách k dopravnej nehode kamióna s autobusom. Zrazil sa tam poľský diaľkový autobus, smerujúci z Krakova do Budapešti, s kamiónom naloženým drevom.

17.02.2026 07:57 , aktualizované: 08:20
debata

Autobus po náraze okamžite zachvátili plamene a vodič na mieste zahynul, informuje portál tvnoviny. Takmer tridsiatku cestujúcich, väčšinou poľskej národnosti, ošetrili na mieste, dve osoby z autobusu museli previezť do ružomberskej nemocnice.

​Na mieste boli hasičské evakuačné autobusy, ktoré prevážali preživších cestujúcich na obecný úrad do Liptovských Revúc.

„V skorých ranných hodinách sme vyslali štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby k nehode autobusu a kamióna. Jedna osoba, žiaľ, utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. K ďalším zraneným sa vyjadríme akonáhle to situácia dovolí,“ skonštatovala pre portál hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.

Cesta bola neprejazdná, v dôsledku nehody bol uzatvorený aj horský priechod Donovaly. Na miesto smeroval aj posttraumatický tím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline uviedlo, že na miesto bolo vyslaných 16 príslušníkov HaZZ z Ružomberka, Martina i Banskej Bystrice s ôsmimi kusmi techniky.

Autobus košickej MHD dostal šmyk a zišiel zo svahu (Archívne video)
Video
Zdroj: Boris Macko

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #dopravná nehoda #Liptov
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"