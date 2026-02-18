Chráňte si zdravie a vždy používajte prilbu – môže rozhodnúť o tom, ako vážne následky bude mať prípadný pád. Nepreceňujte svoje schopnosti a prispôsobte rýchlosť aj štýl jazdy terénu, hustote premávky na svahu a aktuálnym podmienkam. Nezabúdajte, že únava či zhoršená viditeľnosť zvyšujú riziko nehody. Myslime na bezpečnosť, aby sme sa všetci vrátili domov v poriadku. Na videu sú zachytené pády lyžiarov, ktoré sú varovaním, že stačí chvíľa nepozornosti a zimná radosť sa môže zmeniť na nepríjemný zážitok.Čítajte viac K zamrznutiu rieky príde len raz za niekoľko rokov. Pozrite si zábery z tejto pôsobivej scenérie
Nehody na svahoch pribúdajú rýchlejšie, ako si myslíme. Toto výstražné video to presne vystihuje
Nehody na lyžiach na slovenských svahoch pribúdajú, preto je dôležité mať svoju jazdu pod kontrolou a správať sa zodpovedne. Každý lyžiar či snowboardista by mal myslieť nielen na seba, ale aj na ostatných na svahu. Dodržiavajte bezpečný odstup, sledujte dianie pred sebou a vyhýbajte sa riskantným manévrom, ktoré môžu ohroziť vás aj ďalších.