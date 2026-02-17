VIDEO: Zúfalý pokus o útek. Zlodeja z bratislavských pivníc naháňali policajti až na strechu

„Policajti po príchode na miesto spozorovali z vonkajšieho miesta neznámeho muža v tmavom oblečení, kapucni na hlave a dvomi taškami v rukách, ktorý sa pohyboval vo vnútri bytového domu. Keď spozoroval hliadku, okamžite sa dal na útek. Policajti bezodkladne vstúpili do bytového domu a muža začali prenasledovať, pričom pri v pivničných priestoroch našli poškodené vstupné dvere a následne aj vylomené dvere do jednej z pivničných kobiek,“ ozrejmil Szeiff.
Počas prenasledovania policajti spozorovali na najvyššom poschodí bytového domu pootvorený poklop na strechu. V zadnej časti strechy domu následne našli muža, ktorý sa snažil pred hliadkou utiecť. Za použitia donucovacích prostriedkov ho obmedzili na osobnej slobode.
Muž sa mal policajtom následne priznať a prezradiť, že veci odcudzené z pivnice sa majú nachádzať pod schodiskom na jednom z poschodí uvedeného domu. Pri následne vykonaných úkonoch mal muž policajtom dobrovoľne vydať vrecúško s neznámou kryštalickou látkou. To policajti zaistili a zaslali na expertízne skúmanie. Páchateľa po vykonaní potrebných úkonov umiestnili v cele policajného zaistenia.