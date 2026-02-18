Rómsky kráľ, podnikateľ aj otec troch detí: Príbeh Róberta Botoša sa uzavrel. Jeho pohreb bude veľkolepý

Róbert Botoš mal v poslednom čase vážne zdravotné problémy. Ešte začiatkom mesiaca mal podstúpiť operáciu srdca vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach. Po zákroku ho prepustili do domáceho liečenia, no v piatok utrpel mozgovú príhodu a sanitka ho opätovne odviezla do VÚSCH. Napriek maximálnej snahe a starostlivosti lekárov a personálu v nedeľu večer zomrel.
Správu o úmrtí rómskeho kráľa uverejnilo Združenie obcí Jekhetane. „S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil Róbert Botoš, prvý košický a posledný oficiálne korunovaný rómsky kráľ strednej Európy. Jeho odchod nás všetkých hlboko zasiahol. Róbert bol výraznou osobnosťou, ktorá zanechala stopu nielen vo svojej komunite, ale aj v srdciach mnohých ľudí. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine, príbuzným a blízkym. Odpočívaj v pokoji, Róbert. Ďakujeme za všetko,“ píše združenie vo vyhlásení.
Združenie zároveň zdôraznilo, že Botoš bol posledným oficiálne korunovaným rómskym kráľom v strednej Európe. Tým sa uzatvára jedna symbolická kapitola, ktorá bola spojená s jeho menom.
Rodine a pozostalým kondoloval aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. „S ľútosťou a zármutkom sme prijali správu o úmrtí Róberta Botoša, úradujúceho rómskeho kráľa. Päťdesiatštyriročný Róbert Botoš zomrel vo večerných hodinách v nedeľu 15. februára 2026. Za kráľa bol korunovaný v roku 2014 v Košiciach. Touto cestou vyjadrujeme úprimnú sústrasť najbližšej rodine a pozostalým,“ uviedol úrad splnomocnenca s tým, že splnomocnenec Alexander Daško bol jeho dobrým priateľom.
Starostovia: Chcel pomáhať
Botoš býval v rodinnom dome v košickej mestskej časti Vyšné Opátske. Starosta Viktor Mikluš najprv nemohol správe o úmrtí rómskeho kráľa uveriť. „Naozaj ma to nepríjemne zaskočilo. Osobne sme sa poznali a nikdy neboli medzi nami spory, práve naopak. Vždy bol pripravený pomôcť aj mestskej časti, a to som si na ňom vážil. Z jeho strany to bolo naozaj úprimné, že chce pomôcť, mal to v sebe. Viem, že pomáhal aj chudobným. Naopak, keď potreboval radu či pomoc, pomohli sme mu. Z ľudskej stránky je to pre nás strata,“ vyznal sa zo svojich pocitov starosta.Čítajte viac Dve deti prišli o život, 14 ľudí prišlo o strechu nad hlavou: Tragédia spred mesiaca na Luníku IX stále rezonuje
Zosnulého rómskeho kráľa si váži aj starosta mestskej časti Staré Mesto Igor Petrovčik. Spoznal ho pred niekoľkými rokmi, keď sa ujal funkcie starostu. „Hľadali sme možnosti a riešili pomoc ohrozeným skupinám. Prebrali sme si, ako môže pomôcť on a ako ja ako starosta. Boli sme spolu telefonicky v kontakte, aj keď bol hospitalizovaný. Potom sa to, žiaľ, zvrtlo. Je mi to ľúto, rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ kondoloval Petrovčik.
Rómsky kráľ Róbert Botoš zomrel vo veku 54 rokov v Košiciach. Jeho pohreb bude vo štvrtok 19. februára na Verejnom cintoríne v Košiciach.
Róbert Botoš bol ako košický vajda korunovaný za rómskeho kráľa v roku 2014, najprv v košickom Dome umenia. Ceremónia bola len pre pozvaných hostí. Neskôr sa kráľ, ktorý prijal meno Róbert I., so sprievodom presunul do Dómu sv. Alžbety, kde prebehla omša a požehnanie rómskeho kráľa. Zlatú korunu zdobenú drahokamami prijal od predchádzajúceho rómskeho kráľa Jendu zo Senca.
Pohrebný sprievod prejde centrom Košíc
Botoš podnikal v stavebníctve a obchodoval s nehnuteľnosťami. Býval v rodinnom dome vo Vyšnom Opátskom. S družkou Vierou má dvoch synov, Tita a Róberta Princa. Z predchádzajúceho vzťahu má dcéru Scarlet. Na dvore mal súkromnú kaplnku, v dome nechýbalo zlato, či doplnky v štýle Versace. Poukazoval na to, že na druhej strane pomáha chudobným Rómom v osadách aj cez svoje kontakty na politikov a vplyvných ľudí. Po svojom zvolení za rómskeho kráľa považoval za prioritu zjednotenie všetkých Rómov. Snažil sa spolupracovať aj s vládou a oficiálnymi inštitúciami pri riešení sociálnych problémov a chudoby.
S rómskym kráľom sa nelúčila len rodina či známi, ale každý, kto chcel, aj včera od šiestej do ôsmej večer. Podľa slov organizátorov je rozlúčka určená nielen pre Rómov, ale aj pre tých, ktorí si vážia rómsku komunitu.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 19. februára 2026. Najprv sa smútočný sprievod vydá o 10.00 hod. cez Hlavnú ulicu od obchodného domu Urban. Zastaví sa na začiatku Alžbetinej ulice pri soche Júliusa Jakobyho. Pohreb bude o 13.00 hod. v obradnej sieni AVE Plus na Verejnom cintoríne na Rastislavovej ulici v Košiciach.
Program pohrebu
- 10:00 smutočný pochod cez Hlavnú ulicu od OD Urban, Hlavná 111 Košice – smerom k dómu svätej Alžbety.
- 12:00 vystavenie nebohého – možnosť osobnej rozlúčky a vzdanie úcty
- 13:00 začiatok smútočného obradu v obradnej sieni AVE plus, Verejný cintorín, Rastislavova ulica.
- 14:30 presun smútočného sprievodu k hrobu, smútočný akt uloženia pozostatkov.
- 16:00 posedenie na pamiatku zosnulého v Sále na Bačíkovej ulici