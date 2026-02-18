V Žiline ordinovala opitá lekárka, nafúkala viac ako jedno promile

Dychovej skúške predchádzalo preverovanie anonymného oznámenia policajtmi z Obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina-východ. „Policajti po príchode na miesto vyzvali 64-ročnú lekárku, aby sa podrobila dychovej skúške na alkohol, ktorú vykonala s pozitívnym výsledkom 0,59 mg/l, čo je 1,23 promile alkoholu,“ uviedla polícia.
Doplnila, že lekárke policajti obmedzili osobnú slobodu, predviedli ju na policajný útvar a bola umiestnená do cely policajného zaistenia. „V súvislosti s touto udalosťou lekárka čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bola obvinená žena prepustená na slobodu so súhlasom prokurátora,“ dodala polícia s tým, že ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.Čítajte viac Opitý lekár jazdiaci v protismere po D1 dostal pokutu 4000 eur a zákaz šoférovať