Ďalšia rana pre košickú dopravu. Na dôležitej križovatke zúžili premávku do jedného pruhu

Teraz nastal ďalší problém v smere od Sečoviec. Od začiatku tohto týždňa je doprava zúžená do jedného, ľavého pruhu. Kvôli tomu sa ráno vytvárajú kolóny aj na úseku, kde za normálnych okolností nie sú. Problém je v technickej poruche.
Odkaz polície: Buďte opatrní
Nečudo, ide o najzaťaženejšiu križovatku v meste, ktorá spája cesty medzinárodného významu E50 a E71, čo kladie vysoké nároky na údržbu povrchu a dilatačných záverov. Nielen pre košických vodičov je aktuálne obmedzenie zlou správou. Už niekoľko mesiacov čelí košická doprava ranným a popoludňajším kolónam aj na Hlinkovej ulici, kde je premávka zúžená zo štyroch len do dvoch pruhov.Čítajte viac Košičanov nahneval plot aj uzavretý priechod v centre mesta, nevedia sa dostať na zastávku električky. Radnica sľubuje zlepšenie
Problém na vyťaženej križovatke Sečovská – Prešovská registruje aj polícia. „Na mostnom uzávere došlo k poruche, ktorá môže pri prejazde vozidiel spôsobiť jeho nadvihovanie a predstavovať riziko poškodenia vozidla alebo ohrozenia bezpečnosti v cestnej premávke. V súčasnej dobe je jeden jazdný pruh uzavretý. Slovenská správa ciest (SSC) zabezpečuje označenie miesta a realizáciu opravy. Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť a prispôsobenie rýchlosti jazdy aktuálnemu stavu komunikácie," upozorňuje košická polícia na sociálnej sieti.
S víťazom už podpísali zmluvu
Na danom úseku ale nedošlo k zúženiu dopravy do jedného pruhu prvý raz, naposledy sa tak stalo pre niekoľkými mesiacmi. Ako Pravdu informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, doprava v danom mieste musela byť obmedzená kvôli poruche mostného záveru. „Pri oprave záveru išlo o dočasné riešenie do času, kým vo verejnom obstarávaní bude „vysúťažený“ zhotoviteľ výmeny mostného záveru. V týchto dňoch prebieha administratívny proces podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom," informovala Lukáčová.
Tento týždeň došlo na najvyťaženejšej košickej križovatke Sečovská-Prešovská k dopravnému obmedzeniu. V smere od Sečoviec je doprava zúžená do jedného pruhu.
Vodičov ale určite zaujíma, ako dlho potrvajú dopravné obmedzenia. Aktuálne SSC predpokladá, že samotné práce začnú v prvej polovici marca 2026. „Lehota výstavby je 60 dní od účinnosti zmluvy. Dôležitým faktorom pri výmene mostného záveru bude aj počasie," upresnila hovorkyňa SSC.
Dodala, že SSC vykonáva pravidelný monitoring ciest, na základe ktorého sa plánujú potrebné opravy. „Ako sme už uviedli, Slovenská správa ciest vykonáva správu ciest 1. triedy prostredníctvom zmluvných dodávateľov," uzavrela Lukáčová.