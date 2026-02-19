Socha v centre mesta bude stáť takmer 200-tisíc eur. Má prilákať viac turistov, radnica ukázala jej podobu

Bronzový Mikuláš s otvorenou náručou sa stane novou dominantou historického centra Liptovského Mikuláša. Víťazný návrh sochy patróna mesta vzišiel z verejnej súťaže výtvarných návrhov. Jeho autorom je akademický sochár Marián Grolmus.
„Naše mesto nesie meno svätého Mikuláša už 740 rokov, no napriek tomu sa tu dodnes nenachádza žiadne sochárske dielo s jeho podobizňou. Preto sme sa rozhodli oživiť historické centrum a doplniť ho o nový dominantný prvok – sochu patróna Liptovského Mikuláša,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč. Objasnil, že do verejnej súťaže, ktorú vyhlásili koncom októbra, sa prihlásilo deväť renomovaných slovenských umelcov. Víťaza vybrala, hlasovaním, sedemčlenná odborná porota.
Prvok štedrosti
Jeden z členov poroty Jaroslav Uhel zdôraznil, že víťazný návrh prináša zrozumiteľné stvárnenie patróna. Socha zachytáva svätého Mikuláša v pohybe s otvorenou náručou – gestom symbolizujúcim láskavosť, štedrosť a otvorenosť voči ľuďom. „Nadväzuje na existujúce sochy, ktoré sú umiestnené okolo kostola. Autor sa inšpiroval podobizňou Mikuláša z priečelia chrámu,“ priblížil Uhel.
Minimalistické, realistické stvárnenie portrétu kladie dôraz na psychologickú presvedčivosť v ľudskú blízkosť výrazu. Bronz ako zvolený materiál zároveň odkazuje na tradíciu zvonov a symbolické prepojenie hmotného a duchovného sveta.
Súčasťou konceptu bude aj aktívny prvok štedrosti – okoloidúci budú môcť sami prispieť na dobročinný účel. Návrh totiž obsahuje nenápadnú kovovú tabuľku s informačným textom a QR kódom, ktorý umožňuje dobrovoľný finančný príspevok prostredníctvom platobnej brány. Dielo sa tak prepojí so súčasnými formami solidarity.Čítajte aj Výzva pripomínajúca reality šou má prilákať farmárov. Je absurdné voziť jedlo cez pol planéty, prízvukuje Lunter
„Socha bude umiestnená v pamiatkovom území mesta, priamo pred vstupom do Kostola svätého Mikuláša, kde vznikne nový fotografický bod,“ uviedla riaditeľka mestského Múzea Janka Kráľa Katarína Verešová.
Chcú zaujať aj cudzincov
Spoluprácu odštartuje mesto s víťazom súťaže v najbližších týždňoch. Už na jeseň by mal na námestí pribudnúť vyše trojmetrový dočasný 3D model, pričom finálna bronzová socha je plánovaná na budúci rok. Financovať to chce samospráva aj z externých zdrojov.
„Podali sme žiadosť o grant z Fondu na podporu umenia. Aktívne vyhľadávame aj ďalšie možnosti podpory. Predpokladaná hodnota umeleckého diela, vrátane osadenia a inžinierskych prác, je 190-tisíc eur,“ povedal primátor.
Liptovský Mikuláš má takto podľa radnice jedinečnú príležitosť zviditeľniť sa. Svoj imidž chce postaviť na celosvetovej mikulášskej tradícii a zaujať nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov. Pripomína, že podobne sa na legendárnej postave zviditeľnilo fínske mesto Rovaniemi, ktoré sa prezentuje ako domov Santa Clausa. Len vďaka tomu tam každoročne smerujú tisíce turistov.
„Vo svete je mnoho sôch, ktoré sa stali ikonickými. Ak by niekde mal stáť svätý Mikuláš, tak v meste, ktoré stáročia nesie jeho meno,“ zopakoval Blcháč. „Socha nám bude pripomínať nielen dejiny mesta, ale aj hodnoty, na ktorých vyrástlo – ľudskosť, súdržnosť a vieru v dobro,“ uzavrel s tým, že zmenšené modely deviatich súťažných návrhov sú vystavené vo vstupnom vestibule mestského úradu.
Svätý Mikuláš sa narodil okolo roku 280 v meste Patara, ktoré je dnes súčasťou Turecka. Po smrti rodičov rozdal celý majetok chudobným a zasvätil sa Bohu. Už ako mladý muž sa stal biskupom v Myre. Žil v časoch prenasledovania kresťanov cisárom Diokleciánom – bol väznený a mučený, no svoju vieru nikdy nezaprel. Po vydaní Milánskeho ediktu v roku 313 (deklarácia zaručujúca slobodu vierovyznania) sa stal symbolom nádeje a láskavosti.Čítajte aj Kolóny a zdržania sú preč. Tunel Višňové priniesol úľavu Žiline aj Strečnu. Je to fantázia, pochvaľujú si ľudia
Počas života pomáhal chudobným aj chorým. Kolujú o ňom mnohé legendy, ktoré zdôrazňujú jeho láskavosť a pokoru. Hoci nikdy nebol oficiálne kanonizovaný, po Panne Márii sa stal druhým najuctievanejším svätcom. Jeho kult sa rozšíril po celom svete.