Požiar bytovky vyhnal do mrazov celé rodiny, noc strávilo 70 ľudí v kultúrnom dome

„Zabezpečili nám deky a všetko potrebné na to, aby ľudia v pohode mohli prečkať noc. Úrad Prešovského samosprávneho kraja nám zabezpečil epedy, prikrývky a takéto veci, zamestnanci boli promptní a ochotní. Takže v pohode tá noc prešla. Ďalej sa uvidí, že čo bude. Čakáme ešte nejakých vyšetrovateľov a potom statika, aby sa pozrel na stavbu, že čo a ako, či bude možné obývať bytový dom alebo nie,“ povedal starosta.
Ako doplnil, deti ráno išli do školy. „Vyprevadili sme ich s raňajkami a desiatou. Budú mať obed zabezpečený,“ priblížil Bučko.
Pri stredajšom požiari v bytovom dome zasahovalo deväť hasičov s tromi kusmi hasičskej techniky. V nemocnici skončilo šesť ľudí a piatich záchranári ošetrili na mieste. Ako pre TASR uviedol Bučko, začal horieť byt na prízemí a došlo k zadymeniu celého bytového domu. V bytovke s 12 bytmi býva približne 144 ľudí.