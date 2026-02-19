VIDEO: Zlatá truhla a honosný koč. Košice sa lúčia s rómskym kráľom Róbertom I. Prišli desiatky ľudí, okolie stráži polícia

Posledná rozlúčka so zosnulým rómskym kráľom sa začala úderom desiatej hodiny dopoludnia. Smútočný sprievod sa sformoval na košickej Hlavnej ulici pri obchodnom dome Urban, kde už v tom čase čakali desiatky príbuzných, známych, ale aj zvedavcov. Na pokojný priebeh piety dohliadala polícia, zatiaľ čo pochmúrne počasie pod mrakom dotváralo pietnu atmosféru v centre mesta.
Zástup ľudí kráčal za kočom s rakvou, ktorý smeroval k Dómu svätej Alžbety. Pred katedrálou sa zhromaždili ďalšie desiatky prizerajúcich sa, ktorí si procesiu dokumentovali na mobilné telefóny. Na začiatku Alžbetinej ulice následne rakvu preložili z konského záprahu do pohrebného vozidla.
Pre najbližšiu rodinu bol rómsky kráľ predovšetkým blízkym človekom, ktorý vždy ochotne pomáhal. Keďže miloval Košice a najmä ich historické jadro, príbuzní sa rozhodli splniť mu posledné želanie a ešte raz ho symbolicky previezť jeho obľúbenou Hlavnou ulicou.
Róbert Botoš bol Košičan, s rodinou žil v rodinnom dome v mestskej časti Vyšné Opátske. Podnikal v stavebníctve a obchodoval s nehnuteľnosťami. S družkou Vierou má dvoch synov, Tita a Róberta Princa. Z predchádzajúceho vzťahu má dcéru Scarlet. Na dvore mal súkromnú kaplnku, v dome nechýbalo zlato či doplnky v štýle Versace. Poukazoval na to, že na druhej strane pomáha chudobným Rómom v osadách aj prostredníctvom svojich kontaktov na politikov a vplyvných ľudí. Po svojom zvolení za rómskeho kráľa považoval za prioritu zjednotenie všetkých Rómov. Snažil sa spolupracovať aj s vládou a oficiálnymi inštitúciami pri riešení sociálnych problémov a chudoby.
Botoša ako košického vajdu korunovali za rómskeho kráľa v roku 2014 v košickom Dome umenia. Udalosť prilákala množstvo hostí zo Slovenska aj zo zahraničia. Zlatú korunu mu vtedy položil na hlavu dovtedajší rómsky kráľ Jendo zo Senca. Z Róberta Botoša sa tak stal Róbert I. Veril, že korunovácia zostane tradíciou. Jeho zlatá koruna bola vyrobená zo zlata a drahokamov, konkrétne z rubínov, smaragdov a briliantov. Na jej výrobu prispela jeho rodina.
Botoš predniesol v rómčine slávnostnú prísahu. Po obrade a korunovácii ho obliekli do červeného plášťa a na krk mu zavesili zlatú reťaz. Neskôr sa z Domu umenia vydal do Dómu sv. Alžbety, kde sa konala svätá omša a požehnanie nového rómskeho kráľa. Ten určil aj svoje priority – dúfal v zjednotenie všetkých Rómov, ktorí mali podľa neho ťahať za jeden povraz. Zároveň sľúbil, že bude s vládou spolupracovať pri riešení sociálnych problémov a chudoby.