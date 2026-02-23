Útočisko pred násilím ponúka deťom aj zvolenská radnica. Špecialista nám priblížil, ako to funguje

V rámci kampane Bezpečné miesto ste v meste pod Pustým hradom kontaktnou osobou. Čo je cieľom tejto akcie?
Pomôcť deťom a mladým ľuďom v situáciách, keď sa cítia ohrození, stratení alebo si nevedia poradiť. Je to iniciatíva, ktorá vytvára sieť označených miest, kde môžu bez obáv prísť a požiadať o pomoc. Jedným z nich je aj náš mestský úrad.
Kto to vlastne „odštartoval“?
Ide o kampaň ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, tiež s Prezídiom Policajného zboru. Zámerom je podporiť povedomie o právach detí a posilniť ich odvahu obrátiť sa na inštitúcie so žiadosťou o pomoc.
Prečo ju majú hľadať práve na radnici?
Lebo náš mestský úrad nie je nejakou neosobnou administratívnou budovou. Je to prirodzené centrum verejného života. Pracujú tu odborníci, ktorí vedia koordinovať pomoc – sociálni pracovníci, zamestnanci zo školskej oblasti, prevencie aj mestskej polície.
Takže s určitosťou sa budete venovať každému mládežníkovi, ktorý k vám zavíta?
Ak dieťa príde na radnicu, nezostane to bez odozvy. A ak aj nevieme pomôcť, vieme ho nasmerovať tam, kde dostane odbornú podporu. Je pre nás dôležité, aby náš úrad vnímali ako miesto ochrany a podpory, nie ako nejakú vzdialenú, neosobnú inštitúciu.
Pred piatimi rokmi ste získali ocenenie Úradnícky čin roka za prácu s deťmi z vylúčených komunít. Za čo konkrétne to bolo?
Za prácu odborného garanta v Komunitnom centre Romano Jilo počas pandémie. Podarilo sa nám vtedy zabezpečiť dištančné vzdelávanie pre deti z vylúčených komunít. Doručovali sme učebné materiály, prepájali školy s rodinami a koordinovali pomoc v teréne. Ocenenie vnímam ako uznanie práce celého tímu.
Teraz pôsobíte na zvolenskom odbore školstva. Čo pre vás aktuálna výzva znamená?
Deti potrebujú niekoho, komu môžu dôverovať a obrátiť sa na neho práve v najťažších chvíľach. Prajem si, aby takúto pomoc nikdy nepotrebovali, no ak áno chcem, aby vedeli, že som tu pre ne. Vždy stojím predovšetkým na ich strane. Pri práci v komunitnom centre som sa stretával s deťmi, ktoré žili v ťažkých rodinných podmienkach – bolo náročné vidieť, čo všetko si nesú vo svojom vnútri. Pre mňa je najdôležitejšie aby vedeli, že na našej radnici nájdu pomoc, keď to budú potrebovať.
Ako sa o tom dozvedia a kde na vás nájdu kontakt?
Informácie rozšírime cez školy, preventívne besedy, plagáty, webovú stránku mesta aj sociálne siete. Zvolen už uskutočnil prvé kroky projektu – deti zo škôl navštívili mestský úrad, spoznali jeho priestory a dozvedeli sa, na koho sa môžu obrátiť. Radnica označila budovu nálepkou Bezpečné miesto a zverejnilo kontaktné údaje na mňa, vrátane mobilného telefónneho čísla. Je to priamo na vstupných dverách úradu aj na mestskej polícii. Chceme, aby táto informácia bola viditeľná a dostupná.
Už vás niekto v tejto veci vyhľadal?
Do projektu sme sa zapojili len pred pár dňami, doposiaľ ma neoslovilo žiadne dieťa. Ak k tomu dôjde, som pripravený pomôcť. Som rád, že sme už mali možnosť predstaviť iniciatívu žiakom počas exkurzie. Vysvetlili sme im, ako to funguje a prečo je dôležité vedieť, kam sa obrátiť. Povzbudili sme ich, aby túto informáciu šírili ďalej medzi spolužiakmi. Nezanedbávame prevenciu – je formou pomoci.
Viete, koľko miest je už do toho zapojených?
Podľa mojich vedomostí sa kampaň postupne rozširuje naprieč Slovenskom. Vnímam to veľmi pozitívne – ochrana detí sa stáva spoločnou prioritou.
Hovorili sme už o tom, že s prácou s mládežou máte bohaté skúsenosti. S čím všetkým ste sa v praxi stretli?
Spektrum je veľmi široké – od výchovných problémov, záškoláctva či sociálnych ťažkostí až po prípady zanedbávania alebo psychickej nepohody. Každý prípad je iný. Spája ich však jedno – dieťa potrebuje, aby jeho problémy boli brané vážne.
Spomínate si na prípad, na ktorý nikdy nezabudnete?
Na niektoré situácie sa zabudnúť nedá, najmä keď pomoc prichádza na poslednú chvíľu. Takéto momenty človeka utvrdia v tom, aký význam má prevencia a dostupná pomoc. Zároveň sa stretávame aj s „malými“ problémami, ktoré sa dospelým môžu zdať nepodstatné. Pre dieťa však môžu predstavovať obrovský stres. Práve vtedy je dôležité nezľahčovať ich.
V minulosti ste pracovali aj v domove dôchodcov, to je celkom zaujímavý kontrast. Môžete porovnať rozdiel so súčasným povolaním?
Je to kontrast, no tá práca má veľa spoločného. V oboch prípadoch ide o ľudí, ktorí potrebujú empatiu, trpezlivosť a rešpekt. Rozdiel je najmä v dynamike – deti sú spontánne a rýchlo reagujú. Práca so seniormi je pokojnejšia a viac orientovaná na dlhodobú starostlivosť. Základ je však rovnaký, je ním dôvera.
Stovky označených úradov
Rezort práce spustil prvú fázu kampane Bezpečné miesto v polovici vlaňajšieho novembra, potrvá do marca 2026. Zahŕňa označenie približne 450 úradov práce, policajných staníc, mestských či obecných úradov špeciálnymi nálepkami a plagátmi s názvom tejto iniciatívy. Deti vo veku 12 až 16 rokov navštevujú tieto inštitúcie v sprievode odborníkov, pričom sa oboznamujú s ich činnosťou. V druhej fáze, ktorá potrvá od apríla do júna, sa kampaň rozšíri prostredníctvom označenia ďalších inštitúcií, ktoré sa do projektu zapoja. Dôležitou súčasťou iniciatívy je aj vzdelávanie pracovníkov inštitúcií o tom, ako správne a citlivo reagovať, keď sa dieťa zdôverí s násilím – s dôrazom na aktívne počúvanie a podporu.