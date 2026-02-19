Pri Korytárkach horelo auto, policajti v ňom našli zhorené ľudské telo

Fio bankaFio banka
V aute, ktoré vo štvrtok horelo pri Korytárkach v Detvianskom okrese, našli zhorené ľudské telo. Totožnosť osoby zisťujú policajti. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

19.02.2026 19:01
Dodáva, že hliadka vo štvrtok popoludní spozorovala čierny dym, ktorý stúpal z poľa pri ceste II/526 neďaleko Korytárok. „Keď sa dostali na miesto, zistili, že je to požiar motorového vozidla, ktoré bolo v tom čase už celé v plameňoch,“ objasnila

Polícia v uvedenej veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a zisťuje všetky bližšie okolnosti tejto udalosti.

K ohňu privolali hasičov, ktorí požiar zlikvidovali. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru boli v teréne v autonómnych hasiacich prístrojoch.

