FOTO: Nehoda autobusu pri Košiciach, hlásia zranených

Pri obci Slanec v okrese Košice-okolie došlo k dopravnej nehode autobusu. Cesta II/552 je prejazdná v jednom jazdnom pruhu, premávku riadia policajti. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Foto: FB Polícia SR - Košický kraj
Pri Slanci došlo k nehode autobusu, dve osoby sa ľahko zranili.
„Dve cestujúce osoby utrpeli ľahké zranenia a boli prevezené rýchlou zdravotnou pomocou do nemocnice,“ uviedla polícia.
V čase nehody sa v autobuse viezlo 17 osôb. Po zastavení vozidla časť cestujúcich z miesta odišla, na mieste zostalo šesť osôb.
Foto: FB Polícia SR - Košický kraj
