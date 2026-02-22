Končí éra hanby? Hotel Kyjev ide do rekonštrukcie, sto miliónová investícia sa dotkne celého okolia

Po tom, ako vlani prišlo vyhlásenie Hotela Kyjev a Obchodného domu Prior za národné kultúrne pamiatky, zostalo okolo ich osudu ticho. Majiteľ, firma Lordship, hovoril o zmarených plánoch a možnom odstúpení budúceho prevádzkovateľa hotela. Nepomohlo ani odvolanie, rezort kultúry ani pamiatkový úrad neustúpili.
„Prípravu rekonštrukcie budovy bývalého hotela Kyjev na viac ako dva roky prerušilo konanie o vyhlásení komplexu budov na Kamennom námestí za národnú kultúrnu pamiatku. Aktuálne pokračujeme v príprave projektu v súlade s novými podmienkami pamiatkovej ochrany. Definitívny rozsah projektu bude známy po vydaní všetkých potrebných povolení, ktoré určia aj prípadné úpravy architektonického riešenia,” uviedol pre Pravdu Tomáš Gelinger, zástupca spoločnosti Lordship.
Obnovou hotela Kyjev chce developer Lordship priniesť kvalitný verejný priestor, zameraný na odklon áut do podzemia. Okrem toho chce zachovať charakteristické rysy stavby.
Je však zjavné, že investor bude musieť budovy obnoviť tak, aby nestratili svoju podobu. Nedávno Staré Mesto zverejnilo spustenie stavebného konania s opisom premeny – rekonštrukcia územia sa tak skôr či neskôr začne.
Oznámenie hovorí o modernizácii 19-podlažného hotela, vrátane dvojposchodovej masívnej podnože, ktorá ho spája s OD Prior, ktorý vlastní reťazec Tesco. Funkcia hotela sa meniť nebude, pribudne však obchod a služby, istá je tiež reštaurácia. Vzniknú aj nové parkovacie miesta, teda priestor v blízkosti hotela môže získať lepšiu organizáciu aj tvár. Zóna je roky chaotická, vizuálne ju rozbíjajú reklamy, nesúrodé prevádzky, či zlý stav nielen budov, ale aj chodníkov a námestí. Problémom je tiež prítomnosť ľudí bez domova a s tým spojený neporiadok.
Napriek tomu, že okolie stavieb nepôsobí lákavo, postranná časť Prioru sa stala centrom výberovej kávy a socializácie – priestory využíva kaviareň a bar, ktorých nájomníci interiéry zrekonštruovali. Samotný hotel a obchodný dom zostali opotrebované. Developer tiež dlho hľadal vhodné riešenie ako zachovať ich architektúru a zároveň umožniť ich lepšie využitie v súčasnosti.
Nová podoba konečne potvrdená
Finálny koncept vyšiel z viacerých debát s mestom aj aktivistami, pričom investor upustil od veľkých plánov a ukázal viac menej rekonštrukciu hotela ako aj úpravu námestí medzi ním a obchodným domom. Zmeny sa dotknú najmä interiéru a dispozície priestoru. Prvé podlažie pod zemou slúžilo ako technické zázemie, po novom z neho bude parkovanie so skladmi. Bude preto potrebné odstrániť všetky priečky až na nosný obvodový múr hotela.
Prvé podlažie bude fungovať ako zázemie s obchodmi, prevádzkami, reštauráciou ale aj recepciou hotela. Avizované je už zachovanie hlavného vstupu, rovnako ako kazetový drevený strop nad kruhovým schodiskom. Z pôvodnej spoločenskej haly a reštaurácie hotela na druhom poschodí sa stanú izby pre hostí, toalety ale aj priestor pre prácu (coworking), čitáreň aj športová miestnosť na jógu.
Na treťom poschodí zostane bar, len sa upraví jeho rozloženie. Investor zachová aj príslušnú terasu, pričom pridá trávu a vybavenie pre šport – táto zmena je zásadná, pretože na terasu sa v minulosti verejnosť nedostala.
O poschodie vyššie už bude výhradne ubytovanie, namiesto technických miestností vznikne 16 izieb. Od piateho až po 18. podlažie veľa zmien neprebehne, počet izieb hotela sa však zvýši odstránením skladov, či toaliet. Posledné 19. podlažie kde bol wellness a ochladzovací bazén zmení účel – opäť na hotelové izby, pričom sa opraví aj strecha nad nimi.
V pláne je tiež obnova fasády hotela Kyjev. Plášť nahradia novým s podobným vzhľadom, no zachovajú hnedé rastrovanie výplní okien. Hoci celú budovu preto nebude možné zatepliť, investor sa rozhodol pre náročný krok – druhé poschodie, ktoré je obložené travertínom, zateplí a následne opravený obklad vráti naspäť. Podobne bude postupovať aj pri ostatných kameňom obložených častiach hotela.
Ambíciou developera je spraviť z Kamenného námestia dôstojnú súčasť mesta, keďže teraz ním väčšina ľudí iba rýchlo prejde. „Pre tento zámer dlhodobo cítime aj podporu verejnosti. Veď podľa prieskumu medzi obyvateľmi Bratislavy je práve lokalita Kamenného námestia spoločne s hlavnou vlakovou stanicou dlhodobo vnímaná ako najväčšia hanba hlavného mesta,” vysvetlil Geliner.
Narážal pritom na prieskum agentúry MNFORCE z pred troch rokov, ktorý prebehol na vzorke 500 Bratislavčanov. Investícia sa už pred rokom odhadovala na asi 100 miliónov, zástupca investora ju však pre Pravdu aktuálne nepotvrdil.
Okrem hotela aj park a bývanie
Súčasťou projektu má byť nový parčík – Námestie umelcov, vyplnenie prázdnych plôch bývaním, ale aj premena bytových domov, ktoré chátrajú. S týmito prácami Lordship už začal na Cintorínskej ulici, kde je viacero bytoviek na pozemkoch, ktoré vlastní. Povolenie na obnovu má investor od vlaňajšej jesene.
„Prvú fázu chceme dokončiť do konca tohto roka, ďalšiu v priebehu budúceho. Súčasťou projektu je aj vznik Námestia umelcov medzi ulicami Rajská a Cintorínska, ktoré má priniesť kvalitný verejný priestor s potenciálom pre komunitné a kultúrne aktivity,” priblížil zástupca developera.
Za návrhom parkového námestia stoja Compass Architekti, pričom cieľom bolo nahradiť parkovisko v zlom stave priestorom na oddych medzi stromami. Zachová už existujúce stromy, ku ktorým pribudne desiatka ďalších a zjednotí aktuálne rozbitý povrch. Dokončenie námestia aj bytových domov je naplánované na budúci rok.
Hoci verejnosť sa pri dvojici brutalistických stavieb od Ivana Matušíka z prelomu 70. rokov rozdelila na dva názorové tábory, vo všeobecnosti prevažoval príklon k ich záchrane. Práve preto vyvolalo získanie vlastníctva firmou Lordship ešte v roku 2004 obavy – developer následne predstavoval viaceré možnosti, ako by mohol hotel Kyjev spolu s OD Prior vyzerať.
Jednou z nich bolo aj ich úplne zbúranie, čím by ustúpili polyfunkčnej stavbe s bývaním. Vlna kritiky obyvateľstva však prišla takmer okamžite a investor musel hľadať menej agresívne riešenia. „Naším zámerom je zrevitalizovať dlhodobo problematické územie v centre Bratislavy a premeniť ho na atraktívne a funkčné miesto pre verejnosť, obyvateľov aj návštevníkov mesta,” uzavrel Gelinger.