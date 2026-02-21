Tropická nádhera uprostred zimy: Orchidey rozkvitli v košickej botanickej záhrade

Botanická záhrada UPJŠ od piatka 20. februára otvorila výstavu „Orchidey – skvosty v ríši rastlín“. O tom, že názov neklame, sa návštevníci mohli presvedčiť už počas prvého dňa výstavy. Množstvo exotických rastlín vo veľkých skleníkoch doplnili orchidey.
Počas už 14. ročníka výstavy budú môcť návštevníci obdivovať viac ako 800 kusov orchideí – najmä zaujímavé hybridy (krížence) rodov, ako sú lišajovec, vanda, cymbídium, dendróbium či črievičkovec. „O túto výstavu je každoročne veľký záujem. Polovicu z vystavených orchideí pestujeme v botanickej záhrade. Kvitnú od októbra až do jari. Nie vždy to dokážeme zariadiť tak, aby kvitli všetky druhy naraz. Preto zhruba polovicu potom dopĺňame z holandskej burzy, aby to bolo pre návštevníkov zaujímavejšie,“ vysvetlil riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ Pavol Mártonfi.
Ohlásili sa aj návštevníci zo zahraničia
Už teraz majú v botanickej záhrade ohlásené návštevy skupín z Maďarska či Poľska, takže výstava získava medzinárodný charakter. Svoje zohráva aj fakt, že v tomto roku ide zrejme o jedinú výstavu orchideí na Slovensku. „Je umiestnená vo všetkých veľkých skleníkoch botanickej záhrady, čiže návštevníci nimi môžu prechádzať a postupne sa kochať orchideami. V tomto roku sme sa zamerali na známu skupinu orchideí – ide o lišajovce. Návštevníci môžu vidieť naozaj veľké množstvo farebných a iných kombinácií. Väčšinou ide o hybridy. Orchidey sú druhy, ktoré sú medzinárodne chránené. Preto je obchodovanie s rastlinami z pôvodných prírodných lokalít úplne zakázané,“ priblížil riaditeľ.
Dodal, že ak by to tak nebolo, vždy by sa našli ľudia, ktorí by orchidey kvôli ich kráse zbierali a ničili. Situácia je podobná ako pri niektorých zvieratách. Ide o medzinárodný dohovor CITES. Z rastlín sú tak okrem orchideí prísne chránené aj kaktusy. „Máme niekoľko stoviek druhov, ktoré sú medzinárodne chránené. Podieľame sa na ich ochrane a sme zapojení do siete botanických záhrad, ktoré sa tomu venujú,“ upresnil Mártonfi.
Na výstave orchideí nájdu návštevníci aj tzv. botanické druhy, ktoré pochádzajú z prírody. „Je to napríklad druh Phalaenopsis equestris alebo vzácny hybrid medzi rodmi Epidendrum a Cattleya, ktorý má pomenovanie Epicattleya. Máme aj miniatúrne orchidey alebo orchidey s ozdobnými listami, ktoré sa nepestujú kvôli kvetom, ale pre ozdobné listy,“ uviedol riaditeľ.
Pestovanie podľa druhu
Orchidey sa dnes bežne dajú kúpiť v obchodoch. Mnohí pestovatelia však neskôr čelia problémom, ako ich polievať a aké podmienky im treba vytvoriť. „Vždy to závisí od druhu orchidey. Nedá sa povedať jednoznačný návod, lebo sú nenáročné druhy, ktorým stačí miesto na okne a zároveň aby neboli vo veľmi teplom prostredí. A naopak, existujú druhy, ktoré vyžadujú vyššiu vlhkosť a náročnejšiu starostlivosť. My ponúkame predaj takých druhov orchideí, ktoré väčšinou v obchodoch bežne nedostať. Pre kupujúcich potom máme vždy návod, ako sa o ne treba starať,“ uviedol riaditeľ s tým, že ak si niekto nevie dať rady s pestovaním orchidey, môže sa prísť poradiť do botanickej záhrady.
Výstava orchideí v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach ponúka pohľady na krásne rozkvitnuté kvety.
Návštevníci si samozrejme môžu pozrieť kompletné zbierky rastlín v botanickej záhrade, či už ide o kaktusy alebo iné druhy. Okrem výstavy orchideí budú môcť navštíviť aj skleník Viktória, ktorý bol viac ako pol roka zatvorený kvôli rekonštrukcii kúrenia. „Sme radi, že sa nám podarilo havarijný stav odstrániť a zabrániť nevyčísliteľným stratám v zbierkovom fonde. Keďže ide o tropický skleník, veľká časť výsadby je venovaná práve epifytickým rastlinám, medzi ktoré patria orchidey,“ uzavrel Mártonfi.
Výstava orchideí potrvá do 8. marca 2026 a je spojená s predajom orchideí, ktoré sú vypestované v Botanickej záhrade UPJŠ. Vstupné je rovnaké ako počas celého roka. Dospelí zaplatia 5 eur, dôchodcovia, študenti a ZŤP zaplatia 3 eurá. Deti do 6 rokov majú vstup zadarmo. Otváracie hodiny sú od 9.00 do 15.00 každý deň vrátane víkendov a sviatkov.