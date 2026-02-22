Pod Strečnom prázdno, inde neznesiteľné kolóny? Niektorí tvrdia, že sa to zhoršilo, no názory sa rôznia

Mnohí sa sťažujú, že otvorenie tunela Višňové presunulo dopravné kolóny spod Strečna do iných lokalít, pričom najviac poukazujú na Ružomberok a úsek pri meste Turany či obci Krpeľany, kde končí diaľnica D1. Šoféri evidujú zdržania najmä v smere do Kraľovian, kde sa situácia v prípade nehôd rapídne zhoršuje.
My sme si trasu vyskúšali v piatok doobeda, no zrejme sme tadiaľ išli v čase, keď to tam funguje bez väčších zdržaní. Z diaľnice smerom na Kraľovany sme zišli a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa tam mali tvoriť zápchy. Postupne však doprava hustla a krátko nato, ako sme vyšli z obce Hubová, sme sa „zasekli“ – v kolóne sme išli zhruba desať kilometrov pomalým tempom až do Ružomberka, pričom v niektorých častiach sme stáli. Zdržali sme sa tam nejakých dvadsať minút.
Preplnený bol aj celý hlavný ťah mestom v obidvoch smeroch, čo v tomto prípade nie je nič nezvyčajné. Na jednom z parkovísk sme sa rozprávali s niekoľkými šoférmi, ktorí v týchto zápchach končia pravidelne. Ich názory sa ale nezhodovali – jedni vraveli, že situácia bola rovnaká aj predtým, ďalší prízvukovali, že spojazdnením Višňového je to citeľne horšie.
O pár hodín nato sme v rádiu zachytili doprané spravodajstvo s hlásením, že od Hubovej do Ružomberka majú vodiči rátať s hodinovým zdržaním. Pomysleli sme si, že našich dvadsať minút bola „prechádzka ružovou záhradou“.
Ružomberok? Bez zmeny
Starosta obce Krpeľany Martin Schestág nám povedal, že v bežných pracovných dňoch to tam vyzerá pomerne pokojne. „Zápchy vznikajú najmä na konci pracovného týždňa – v piatok poobede, keď idú ľudia z Bratislavy domov na východ. Najviac sa to zahusťuje okolo šestnástej hodiny,“ objasnil. Spresnil, že podobný scenár sa opakuje aj v nedeľu, keď sa všetci zase vracajú do práce. „Prípadne počas prázdnin a sviatočných dní, keď začínajú dlhšie voľná. Vtedy to naozaj cítiť,“ podotkol starosta. Zopakoval, že cez klasické pracovné dni nejde o nič dramatické. „Dá sa to zvládnuť,“ mieni.
Aktuálna situácia dokonca prináša tamojším obyvateľom, podľa Schestága, aj miernu výhodu. „Keď je zápcha, pre nás je to dokonca lepšie, lebo autá v kolóne nás z vedľajšej cesty na hlavný ťah pustia skôr,“ usmial sa. Priblížil, že počas plynulej premávky na tomto úseku inak trčia autá vychádzajúce z bočnej cesty pomerne dlho. „Čiže keď nejdeme do Ružomberka, v ktorého smere sa tvoria kolóny, ale na opačnú stranu do Martina, nemáme žiadny problém,“ uzavrel starosta.Čítajte aj Socha v centre mesta bude stáť takmer 200-tisíc eur. Má prilákať viac turistov, radnica ukázala jej podobu
Krpeľany sú od Ružomberka vzdialené zhruba 25 kilometrov, takže v kolóne sa vlečú autá, v najfrekventovanejších dňoch, naozaj poriadne dlho. Či sa to zhoršilo po otvorení tunela Višňové aj v meste, ktoré je známe zápchami na jeho vstupoch, sme sa pýtali tamojšej samosprávy. Hovorca ružomberskej radnice Vladimír Miškovčík uviedol, že zásadné zmeny nepociťujú.
„Kolóny sa prirodzene tvoria práve pri vstupe do mesta z jednej (Poprad/Košice) i druhej (Žilina/Bratislava) strany, a to najmä na konci pracovného týždňa v popoludňajších hodinách,“ potvrdil to, na čo poukázal aj Schestág. Vzápätí pripomenul, že v roku 2016 v Ružomberku zaviedli zelenú vlnu, ktorá síce spôsobila, že doprava sa vytesnila z mesta a prejazd ním mal byť rýchlejší, no zároveň spôsobila, že autá sa začali hromadiť pri vstupoch doň.
„Neraz keď niekto stojí v kolóne, hľadá cestu ako ju obísť. Alternatívne trasy ponúkali aj navigácie, takže vodiči začali využívať skratky cez naše mestské časti Hrboltovú, Černovú či cez celé mesto – cez Ulicu D. Makovického. Tým sa opäť neprimerane zaťažila doprava v Ružomberku,“ vysvetlil Miškovčík. „V tomto smere k zmene súčasného stavu nepomohol ani zákaz tranzitu či policajné kontroly,“ poznamenal.
Čakajú na obchvat
Hovorca zopakoval, že Ružomberok je prirodzeným hrdlom dopravy z Bratislavy či Žiliny na východ Slovenska alebo zo severu na Liptov a ďalej na Poprad s Košicami. „Množstvo áut prechádza cez naše mesto, čo sa odzrkadľuje práve na stave cestných komunikácií či životného prostredia. Veríme, že v tomto ohľade príde po sprístupnení obchvatu k zlepšeniu,“ pokračoval.
„Podľa dopravného modelu, ktorý má Národná diaľničná spoločnosť očakávame, že úsek D1 Hubová – Ivachnová bude po sprejazdnení využívať zhruba 14 500 osobných a 4-tisíc nákladných vozidiel denne,“ ozrejmil.
V Ružomberku pravdepodobne bude po otvorení jazdiť približne 8-tisíc osobných áut, ktoré tvoria vnútromestskú dopravu a 700 nákladných. Odľahčenia tamojších ciest sa už miestni, ale aj cezpoľní, ktorí touto trasou pravidelne prechádzajú, nevedia dočkať.
„O otvorení diaľničného úseku D1 Hubová – Ivachnová máme iba sprostredkované informácie. Optimistický variant hovorí o marci, no ministerstvo dopravy nevylúčilo úplne ani ďalšie možné posunutie termínu až na máj. Veríme, že k otvoreniu dôjde v prvej polovici roka,“ doplnil Miškovčík.