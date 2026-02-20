Za tragickou autonehodou v Košiciach vidí český znalec epileptický záchvat. Druhý expert to označil za nepravdepodobné

Fio bankaFio banka
Vypočutím dvoch znalcov pokračovalo v piatok na košickom mestskom súde hlavné pojednávanie v prípade tragickej dopravnej nehody z februára 2023 na Gorkého ulici, pri ktorej zomreli traja ľudia. Podľa českého znalca v oblasti neurológie Jiřího Hovorku mal vodič v čase nehody epileptický záchvat. Druhý znalec v oblasti neurochirurgie Tomáš Andráš možnosť záchvatu nevylúčil, ale označil ju za nepravdepodobnú.

V prípade je obžalovaný z prečinu všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví Ivan M., ktorý vinu odmieta. Na začiatku pojednávania poukázal na to, že sa lieči na epilepsiu a v čase nehody prekonal epileptický záchvat, pričom nebol pri vedomí. Nad tragickou udalosťou vyjadril ľútosť.

„Som si istý, že išlo o epileptický záchvat,“ uviedol pred súdom Hovorka, ktorý pôsobí ako odborník na epilepsiu. S podobným prípadmi sa pritom stretol počas svojej činnosti v Českej republike. Uviedol, že záchvat s poruchou vedomia, ktorý spôsobil nehodu, bol iného druhu ako ten, na ktorý sa obžalovaný Ivan M. liečil. Vychádzal pritom aj zo špecializovaného vyšetrenia v centre pre epilepsie v Brne, ktoré obžalovaný po nehode absolvoval. „To vyšetrenie je zásadné, pretože preukázalo príčinu poruchy vedomia obžalovaného počas dopravnej nehody, ktorou bol popísaný epileptický záchvat typu FIAS,“ povedal český epileptológ. Zistenia vyšetrenia v Brne sú podľa neho konzistentné s klinickými a technickými údajmi z priebehu dopravnej nehody aj so správaním obžalovaného po nej. Uviedol, že k záchvatu došlo náhle a nečakane. Obžalovaný mal podľa neho dobre indikovaný liek, ale jeho dávky sa v rámci liečby znižovali.

Druhý súdny znalec Andráš poukázal na to, že charakteristika jazdy obžalovaného pri nehode svedčí proti prekonaniu epileptického záchvatu toho typu, na aký sa liečil a ktorý mal aj neskôr na policajnej stanici. „Tieto typy epileptických záchvatov sú spojené s tonicko-klonickými kŕčmi a nie jednorazovou stuhnutosťou,“ povedal. Na otázku, či vylučuje možnosť, že obžalovaný prekonal iný príslušný typ záchvatu, odpovedal: „Nevylučujem, ale je to veľmi nepravdepodobné.“ V súvislosti s nezhodou v závere oboch posudkov potvrdil, že vedomosti jeho českého kolegu v oblasti epileptológie považuje za vysoko profesionálne.

K vypočutiu znalcov sa pre médiá vyjadril obhajca obžalovaného Sergej Romža. „Podľa môjho názoru výsledky dnešného znaleckého dokazovania vrátane výsluchov znalcov na hlavnom pojednávaní celkom jednoznačne potvrdili verziu, s ktorou pracuje obhajoba od začiatku trestného stíhania, teda že môj klient prekonal v čase dopravnej nehody epileptický záchvat,“ uviedol. Hlavné pojednávanie bude pokračovať v aprílovom termíne.

Obžalovaný Košičan Ivan M. v kauze 10. februára 2023 okolo 10.34 h viedol ako vodič osobné auto BMW X5, s ktorým vysokou rýchlosťou prešiel do protismernej časti vozovky. Narazil do vozidla Škoda Fabia, pričom auto BMW začalo nekontrolovateľne rotovať. V tom čase po priechode pre chodcov kráčali tri chodkyne. Pri nehode prišiel o život 64-ročný vodič škodovky a dve chodkyne vo veku 59 a 67 rokov.

