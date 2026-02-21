Fio bankaFio banka
Pravda Správy Regióny Tragédia v obci Cabaj-Čápor: pri nočnom požiari rodinného domu zahynula jedna osoba

Tragédia v obci Cabaj-Čápor: pri nočnom požiari rodinného domu zahynula jedna osoba

Pri nočnom požiari rodinného domu v obci Cabaj-Čápor zomrela jedna osoba. Našli ju pod sutinami. Príčinou požiaru bola manipulácia s vykurovacím telesom. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

21.02.2026 14:25
debata

„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali za súčasného rozoberania konštrukcie strechy a prehľadávania priestorov domu,“ uviedli hasiči.

Okrem jedného úmrtia vznikla požiarom aj materiálna škoda 10-tisíc eur. Pri požiari zasahovali hasiči z Nitry a Selenca aj dobrovoľní hasiči z Cabaja-Čápora.

Dramatická noc na sídlisku Sásová: Nočný požiar si vyžiadal jednu obeť, panelák museli evakuovať
Video
Zdroj: FB Meststá polícia BB
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #hasiči #požiar #Cabaj-Čápor
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"