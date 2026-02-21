Zrážku medveďa s vlakom potvrdila pre portál noviny.sk aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Jej hovorca Ján Baček spresnil, že k incidentu došlo v piatok 20. februára o 18:50. Osobný vlak, ktorý medveďa zrazil, smeroval z Prievidze do Vrútok a prechádzal úsekom medzi Hornou Štubňou a odbočkou Dolná Štubňa. Nehoda podľa slov hovorcu nenarušila plynulosť železničnej dopravy a cestujúci ani vlakový personál neutrpeli žiadne zranenia.
Medvede nespia a došlo k ďalšiemu incidentu: 162-kilogramový samec neprežil
Medvede nespia a došlo k ďalšiemu incidentu. Tentokrát ide o zrážku vlaku s medveďom. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kuffa (SNS). Ako spresnil, vlak medveďa zrazil v Turčeku neďaleko Hornej Štubne v okrese Turčianske Teplice. Podľa jeho slov išlo o 162-kilogramového medveďa. Medveď zrážku s vlakom neprežil.