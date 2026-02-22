Na odkalisku po Bukóze unikla čierna zásaditá látka. Hasiči bránia znečisteniu rieky Ondava

Došlo k pretekaniu čiernej zásaditej látky cez hrádzu s hrozbou, že sa dostane do rieky Ondava. V rámci opatrení, ktoré tomu majú zabrániť, hasiči v nedeľu spevňujú a navyšujú hrádzu vrecami s pieskom. Potvrdil to predseda Združenia miest a obcí vranovského regiónu Ján Fenčák.
Pretekanie z odkaliska bývalej celulózky zistili v sobotu popoludní. „Uniká z toho čierna zásaditá látka pH 11 podľa meraní, ktoré urobila inšpekcia životného prostredia a hasiči. V sobotu do zhruba 20.00 h hasiči z Vranova nad Topľou a zo záchrannej brigády z Humenného neutralizovali a následne zberali to, čo pretieklo,“ priblížil Fenčák.
Aktuálne sa podľa neho pripravuje veľká logistická akcia za účasti dobrovoľných hasičov z okolia a profesionálnych hasičov. „Idú zabezpečiť hrádzu, to znamená naložiť približne 500 vriec s pieskom na hrádzu, aby sa zamedzilo ďalšiemu pretekaniu, lebo hrozia ďalšie zrážky, čiže ohrozenie je veľmi vážne,“ dodal predseda združenia. Oblasť zahŕňa kataster obce Nižný Hrabovec a sčasti aj obce Kučín.
„Problém sa tak na nejakú dobu zastabilizuje, ale riešenie je podstatne ťažšie. Tým sa už musí zaoberať krízový štáb počas pracovného týždňa a nájsť včasné riešenie,“ skonštatoval Fenčák.
Inšpekcia životného prostredia odobrala vzorky na analýzu, výsledky budú podľa predstaviteľa miestnych samospráv pravdepodobne v utorok (24. 2.). Ozrejmiť majú, čo všetko obsahuje voda, ktorá z odkaliska preteká.
Pre pretrvávajúci havarijný stav v areáli Bukózy v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou vyhlásili 18. februára mimoriadnu situáciu. V areáli bývalej celulózky došlo k úniku čierneho lúhu. Hasiči na mieste inštalovali špeciálne kontajnery na zachytávanie nebezpečných látok.Čítajte viac Pre únik nebezpečnej látky v areáli Bukóza vyhlásili mimoriadnu situáciu, rieka Ondava je v ohrození