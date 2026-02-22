Fio bankaFio banka
Nové zistenia: Muž a žena, ktorí vypadli z okna bytu vo Fiľakove, boli opití a pod vplyvom drog

Dve osoby, žena vo veku 28 rokov a 18-ročný muž, ktoré v sobotu večer vo Fiľakove vypadli z okna bytu na druhom poschodí, boli pod vplyvom alkoholu a drog. Informovala o tom v nedeľu banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že v súvislosti s touto udalosťou zistila nové skutočnosti.

22.02.2026
zväčšiť Byt vo Fiľakove, z ktorého v sobotu vypadli muž... Foto: FB - Polícia SR
Byt / Dom / Byt vo Fiľakove, z ktorého v sobotu vypadli muž a žena

„Z odobratého biologického materiálu bola u oboch zistená prítomnosť alkoholu. Žena mala v krvi približne 3,5 promile a mladý muž tri promile alkoholu. U oboch bola tiež potvrdená prítomnosť omamných a psychotropných látok, konkrétne metamfetamínu a tetrahydrokanabinolu,“ uviedla polícia.

Obidve osoby boli so zraneniami prevezené do nemocnice. Podľa predbežných informácií ide o vážne zranenia, ktoré si vyžiadali ich hospitalizáciu.

„V súvislosti s udalosťou je vedené trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Všetky okolnosti, za ktorých k spomínanej udalosti došlo, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala polícia.

