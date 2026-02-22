Fio bankaFio banka
Obec Helcmanovce v šoku: Pred stanicou dobodali ženu, otec sa priznal synovi, že to urobil on

V nedeľu ráno objavili náhodní okoloidúci na chodníku neďaleko železničnej stanice v Helcmanovciach dobodanú ženu. Rezné a bodné rany mala najmä v okolí hlavy a brucha.

22.02.2026 12:13
Informoval tom portál tvnoviny.sk. Žena bola pri vedomí, záchranári ju okamžite previezli do nemocnice. Prípad prevzala polícia, ktorá neskôr pridala ďalšie podrobnosti.

Keď totiž prišli policajti do rodinného domu, v ktorom mala žena bývať, našli tam dobodaného muža. Ten sa podľa portálu vraj mal synovi priznať, že ráno dobodal pred stanicou jeho mamu.

Polícia aktívne koná a na mieste zasahujú policajti aj krajskí kriminalisti, ktorí zisťujú okolnosti incidentu. Vyšetrovanie prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.

Dve osoby boli prevezené do nemocnice. Rozsah a závažnosť ich zranení zatiaľ nie sú známe. Polícia zatiaľ nezadržala žiadnu konkrétnu osobu a nebolo vznesené obvinenie. Vyšetrovanie je na začiatku a bližšie informácie polícia poskytne, až to situácia dovolí.

