Obec Helcmanovce v šoku: Pred stanicou dobodali ženu, otec sa priznal synovi, že to urobil on

Informoval tom portál tvnoviny.sk. Žena bola pri vedomí, záchranári ju okamžite previezli do nemocnice. Prípad prevzala polícia, ktorá neskôr pridala ďalšie podrobnosti.
Keď totiž prišli policajti do rodinného domu, v ktorom mala žena bývať, našli tam dobodaného muža. Ten sa podľa portálu vraj mal synovi priznať, že ráno dobodal pred stanicou jeho mamu.
Polícia aktívne koná a na mieste zasahujú policajti aj krajskí kriminalisti, ktorí zisťujú okolnosti incidentu. Vyšetrovanie prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.
Dve osoby boli prevezené do nemocnice. Rozsah a závažnosť ich zranení zatiaľ nie sú známe. Polícia zatiaľ nezadržala žiadnu konkrétnu osobu a nebolo vznesené obvinenie. Vyšetrovanie je na začiatku a bližšie informácie polícia poskytne, až to situácia dovolí.