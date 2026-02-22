V rodinnom dome v Žiline po výbuchu fľaše horelo, zranili sa tri osoby. Škoda je 90-tisíc eur

Výbuch plynovej fľaše s následným požiarom rodinného domu hasičom ohlásili v sobotu krátko po 22.30 h. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali za súčasného rozoberania konštrukcie rodinného domu a ochladzovania okolitých stavieb. V dôsledku požiaru došlo k zapáleniu dvoch osobných motorových vozidiel, ktoré sa nachádzali v blízkosti horiaceho domu,“ opísali hasiči.
Pri požiari sa podľa nich zranili tri osoby, ktoré boli intoxikované splodinami horenia a utrpeli popáleniny. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi rodinného domu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 90-tisíc eur. Rýchlym zásahom hasičov sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 120-tisíc eur,“ doplnil HaZZ s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
Pri udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiline, Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obcí Žilina-Trnové a Rosina.