Pravda Správy Regióny V rodinnom dome v Žiline po výbuchu fľaše horelo, zranili sa tri osoby. Škoda je 90-tisíc eur

Zranenie troch ľudí si v sobotu (21. 2.) večer vyžiadal výbuch plynovej fľaše s následným požiarom rodinného domu na Šenkárovskej ulici v Žiline. Oheň poškodil i dve osobné autá. Pri udalosti zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Informoval o tom v nedeľu Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

22.02.2026 20:40
Výbuch plynovej fľaše s následným požiarom rodinného domu hasičom ohlásili v sobotu krátko po 22.30 h. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali za súčasného rozoberania konštrukcie rodinného domu a ochladzovania okolitých stavieb. V dôsledku požiaru došlo k zapáleniu dvoch osobných motorových vozidiel, ktoré sa nachádzali v blízkosti horiaceho domu,“ opísali hasiči.

Pri požiari sa podľa nich zranili tri osoby, ktoré boli intoxikované splodinami horenia a utrpeli popáleniny. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi rodinného domu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 90-tisíc eur. Rýchlym zásahom hasičov sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 120-tisíc eur,“ doplnil HaZZ s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.

Zdroj: FB Meststá polícia BB

Pri udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiline, Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obcí Žilina-Trnové a Rosina.

