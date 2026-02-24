Dominantu tvorí dvojkríž na trojvrší, ktorý je súčasťou oficiálneho štátneho symbolu Slovenskej republiky. Z bežnej cesty alebo lesnej trasy si ho všimne len málokto – celý motív vynikne až pri pohľade z výšky, napríklad z dronu či lietadla. Takéto „živé obrazy“ v krajine sú známe aj z iných krajín, no na Slovensku ide o pomerne ojedinelý projekt. Okrem symbolickej hodnoty má výsadba aj ekologický význam, keďže ide o plnohodnotný lesný porast, ktorý plní svoju krajinotvornú aj environmentálnu funkciu. Dnes je tento zelený znak zaujímavosťou regiónu a pripomienkou toho, že národné symboly môžu mať aj netradičnú, živú podobu priamo v prírode.Čítajte viac Nehody na svahoch pribúdajú rýchlejšie, ako si myslíme. Toto výstražné video to presne vystihuje
Takýto erb Slovenska ste ešte nevideli. Roky rástol priamo z rodnej hrude
Neďaleko obce Horovce v okrese Púchov sa v lesnom poraste ukrýva netradičný symbol Slovenska – štátny znak vysadený z ihličnatých stromov. Tento unikátny obrazec nevznikol náhodou, ale cielene, postupnou výsadbou drevín s odlišným sfarbením a hustotou korún, aby bol kontrast medzi jednotlivými časťami znaku čo najvýraznejší. Na jeho vytvorení sa podieľali lesníci, ktorí museli presne naplánovať rozmiestnenie stromov, vzdialenosti aj budúci rast, keďže výsledný efekt sa mal naplno prejaviť až po rokoch.