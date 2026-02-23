VIDEO: Nové správy z bojnickej zoo: Pozrite sa, ako sa darí medvieďatám

„Jedna malá medvedica dnes otvorila oči! Naše ošetrovateľky sú so samičkami 24 hodín denne. Okrem kŕmenia, sledujú aj ich zdravotný stav a konzultujú ho s veterinárnym lekárom. Robíme všetko pre to, aby stav samičiek bol aj naďalej stabilizovaný," napísala zoo na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video.
Bojnická zoo prijala samca medveďa spolu s dvoma samicami do svojej rehabilitačnej stanice v pondelok (16. februára). Ide o vôbec prvý prípad, keď stanica prijala takto malé medvieďatá, čo si vyžiadalo nepretržitý 24-hodinový režim. Ošetrovateľky počas nočných služieb mláďatá každé dve hodiny kŕmili a masírovali im brušká, čím simulovali starostlivosť matky. Napriek tomu jedno z mláďat neskôr uhynulo.
Približne mesačné medvieďatá osireli po usmrtení ich matky. Všetky tri boli dehydratované a s veľmi nízkou hmotnosťou od 1,9 do 2,3 kilogramu. Najhoršie bol na tom práve samec, ktorého zdravotný stav si vyžiadal okamžitý prevoz na veterinárnu kliniku, kde mu nasadili infúznu terapiu na stabilizáciu organizmu. Pri takto malých mláďatách býva podľa zoo návrat do voľnej prírody veľmi zriedkavý a v prípade ich stabilizácie sa bude hľadať riešenie v spolupráci s inými záhradami.
Medvedicu usmrtila dvojica mužov krátkymi guľovými zbraňami v lesnom poraste v extraviláne ružomberskej mestskej časti Hrboltová po tom, čo mala na jedného z nich náhle zaútočiť. Podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kuffu sa 56-ročný muž so svojím synom mali prechádzať po lese, kde vykonávali kontrolu ťažby. So sebou mali aj poľovne upotrebiteľného psa plemena západosibírska lajka. Starší muž utrpel zranenia. Obaja sú poľovníkmi a členmi Poľovníckeho združenie Komjatná. Zraneným je dokonca priamo predseda tohto združenia. Útokom medvedice na dvojicu sa zaoberá polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre prečin pytliactva.