„Dnes v čase o 12.00 h sme na linke 158 prijali oznámenie o náleze tela ženy bez známok života, ktoré sa malo nachádzať pri koľajisku v mestskej časti Rača. Policajti hodnovernosť tohto oznámenia na mieste potvrdili. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár,“ ozrejmili policajti s tým, že prípadom sa zaoberá Železničná polícia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.
Nález mŕtvoly v Rači, žena ležala v koľajisku
V bratislavskej Rači pri koľajisku v pondelok našli telo ženy bez známok života. Prípadom sa zaoberá polícia. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.