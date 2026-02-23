Rozbitej ceste svitla nádej. Rekonštrukcia cesty do Veľkej Idy sa priblížila, oprava závisí od dohody o peniazoch

Ten, kto nemusí, tak ňou ani nejde. No obyvatelia Veľkej Idy a priľahlých obcí nemajú veľmi na výber. Navyše sa z nej odbočuje aj do jedného z dôležitých vstupov do U. S. Steelu. Pred niekoľkými týždňami svitla nádej na zmenu situácie. Mesto Košice avizovalo, že na opravu cesty predbežne našlo 2,2 milióna eur. Problém je v tom, že náklady sa šplhajú do výšky 3,5 milióna eur. Cestu treba v podstate vybudovať nanovo.
Aj preto sa košický magistrát obrátil na viacero subjektov so žiadosťou o spolufinancovanie. Obec Veľká Ida prisľúbila, že v prípade potreby prispeje. Mesto oslovilo s prosbou o pomoc aj Košický samosprávny kraj (KEK). Situáciou sa na pondelkovom (23. februára) zasadnutí zastupiteľstva KSK zaoberali aj krajskí poslanci.
Polaček: Náklady sme skresali
Predseda KSK Rastislav Trnka nebol pred rozpravou týmto nápadom veľmi nadšený. Podľa neho alokácia na udržateľný mestský rozvoj vznikla, keďže Košice deklarovali spoluprácu s okolitými obcami a ich prepájanie. „Presne na tieto účely sú tieto eurofondy. Je mi ľúto, že tu riešime túto debatu. Mesto sa k tomu doteraz nemalo," uviedol predseda kraja.
Následne košický primátor a zároveň krajský poslanec Jaroslav Polaček na začiatku rozpravy upozornil na to, že pôvodný projekt upravil spolu so starostom Veľkej Idy Petrom Nagyom tak, že skresali náklady z pôvodných päť na 3,5 milióna eur.
Začiatok rekonštrukcie cesty medzi Šacou a Veľkou Idou je podmienený sumou 3,5 milióna eur. Ak prispeje aj Košický kraj, práce môžu začať už tento rok.
Navyše podľa primátora metropola východu ako jediná na Slovensku spravuje zhruba 40 kilometrov komunikácií mimo svojho intravilánu, ktoré využívajú najmä mimokošickí vodiči a ležia v katastroch okolitých obcí. Patrí sem aj cesta do Veľkej Idy. Na údržbu spomínaných ciest pritom mesto nedostáva ani cent. „Aj samotná obec Veľká Ida je v prípade potreby ochotná prispieť sumou 200 až 300 – tisíc eur. Iniciovali sme aj stretnutia s ďalšími obcami a subjektami, kde viac-menej súhlasili s tým, že budú na tomto projekte participovať," povedal Polaček.
Dodal, že vzišla aj požiadavka na KSK, či je ochotný prispieť na rekonštrukciu cesty. „Dnes môžem vyhlásiť, že sa nám v rámci našej kooperačnej rady sumu 2,2 milióna ešte podarí navýšiť. Ako postupne v rámci europrojektov obstarávame, tak sa nám postupne uvoľňujú menšie sumy. Pre nás je ale dôležité, aby sme sa k sume 3,5 milióna eur dostali čo najrýchlejšie, aby sme mohli začať s verejným obstarávaním," vysvetlil primátor s tým, že kraj by mohol v tomto prípade výrazne pomôcť.Čítajte viac Tragédie prinútili k činu: Cestu hrôzy medzi Šacou a Veľkou Idou chcú konečne opraviť
Polačekova žiadosť vyvolala menšiu diskusiu. Poslancovi Ladislavovi Lörincovi sa nepozdávala hlavne výška sumy, ktorú treba na opravu cesty medzi Šacou a Veľkou Idou. Prekážalo mu aj to, že projekt nie je verejne prístupný. „Chcem len vidieť, prečo ideme stavať najdrahšiu cestu v kraji," dodal Lörinc.
Polaček kontroval tým, že projekt je verejne prístupný, má ho obec Veľká Ida, mesto aj KSK. „Každý, kto bude chcieť projekt vidieť, sa môže obrátiť na ktorúkoľvek z troch spomínaných inštitúcií. A prečo 3,5 milióna eur? Lebo nejde len o výmenu asfaltu, ale cesta sa v podstate musí vybodovať nanovo," argumentoval Polaček.
Kraj projekt podporí, no rokovania budú ešte pokračovať
Podporil ho aj ďalší poslanec Ladislav Molnár. „Ja som sa pred štyrmi rokmi interpeláciami snažil upozorniť na túto cestu, aby sme hľadali spoločné riešenia. O vážnosti situácie svedčí aj to, že obec Veľká Ida je tiež ochotná investovať. Veľmi kvitujem zámer KSK, aby sme si išli sadnúť a rokovať. V tejto veci sme pri nešťastných vlastníckych vzťahoch odsúdení na spoluprácu," apeloval poslanec na prítomných.
Výsledkom je, že rokovania budú pokračovať. Predseda KSK Rastislav Trnka zvolil o niečo zmierlivejší tón aj na tlačovej besede po zasadnutí zastupiteľstva KSK. „Pripojili sme sa k tejto iniciatíve, aj keď podľa mňa je to úloha a zodpovednosť mesta Košice. Pripájame sa k iniciatíve obcí, mikroregiónu, aby sme cestu dali dokopy a aby sa vedenie mesta nemohlo vyhovárať na to, že ostatné subjekty nechcú spolupracovať," uzavrel Trnka.
Poslanci napokon odhlasovali, že sa kraj bude primerane spolupodieľať na financovaní opravy cesty. Preto budú aj naďalej pokračovať rokovania kraja a mesta, ktoré sa budú týkať hlavne výšky príspevku.