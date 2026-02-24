Obľúbená hračka nemá limity. Pohyblivý Potterov parný stroj aj benediktínsky kláštor z LEGA lákajú davy

Výstavu s názvom Kocky bez limitov pripravil pre novobanské múzeum slovenský fanklub LEGA TatraLug, ktorý spája priaznivcov tejto legendárne stavebnice z celého Slovenska. Deje sa tak najmä na ich internetovom fóre, kde si fanúšikovia vymieňajú názory, rady a fotografie, zároveň plánujú spoločné akcie. Robia tiež rôzne súťaže v stavaní, no ich hlavnou činnosťou je organizovanie výstav.
Vždy sa pre dané mesto, v ktorom práve vystavujú, prípadne jeho blízke okolie, snažia poskladať aj nejakú typickú dominantu. Pre Novú Baňu urobili mozaiku jej súčasného erbu, ale aj model Potterovho parného stroja, ktorý pred viac ako tristo rokmi postavil na území mesta anglický konštruktér Isaac Potter. Táto „skladačka“ je dokonca pohyblivá.
Pútavé monumenty
To však nie je všetko. V múzeu nechýbajú ani legové fľaše trpezlivosti, ktoré sú tiež pre toto stredoslovenské mesto charakteristické. V rámci originálu ide o miniatúry rôznych baníckych modelov vložených cez úzke hrdlo do sklenenej fľaše. Pozornosť púta tiež veľký benediktínsky kláštor – poznajú ho zrejme všetci, ktorí aspoň raz prešli obcou Hronský Beňadik. Práve táto stredoveká stavba je výraznou dominantou celého regiónu.
„Kláštor je zložený z viac ako 85-tisíc dielikov a v rámci výstavy ide o najväčší exponát. Autor Michal Budinský na ňom pracoval neuveriteľných pätnásť mesiacov,“ hovorí riaditeľka Pohronského múzea Jana Potocká. Hneď vedľa spomínanej historickej stavby stojí ďalšia – banskobystrický mestský hrad. Ten je poskladaný z 25-tisíc dielov, pričom autor sa s ním „hral“ štyri mesiace.
Medzi ďalšie zaujímavé monumenty, ktoré sú súčasťou výstavy, patria napríklad Tihányiovský kaštieľ v Banskej Bystrici, liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach či bratislavský vysielač Kamzík. Nielen detského návštevníka poteší aj rozľahlé mesto Lego City, v ktorom nechýba centrum, prístav, zábavný park, preteky F1 či farma s pohyblivým vlakom a kolotočmi.
Lego City inštalovali v novobanskom múzeu ôsmi členovia TatraLugu takmer dva dni. „Táto časť je teda tvorená, zhruba na deväťdesiat percent, komerčnými modelmi. Sú tu ale aj ďalšie slovenské dominanty – napríklad Mestská veža v Brezne a banskobystrický Thurzov dom,“ ukázala šéfka múzea spomínané objekty. Pripomenula, že súčasťou výstavy je aj interaktívny priestor s Lego boxami, kde si návštevníci môžu vyskladať svoj vlastný model podľa fantázie.
Stovky zvedavcov
Celkovo sa v Pohronskom múzeu nachádza prierez rôznymi témami LEGO. Nechýba napríklad stavebnica Ninjago (fantazijný svet so skupinkou ninjov bojujúcich proti zlu), ktorá oslavuje pätnáste výročie. Dievčenské dobrodružné kúsky predstavujú Lego Friends a Elves s drakmi či elfmi, tiež rastliny z témy Botanicals. Vesmírne motívy sú reprezentované modelmi reálnych predlôh (NASA) ale aj zo sveta fantázie (Star Wars). Na svoje si prídu aj fanúšikovia Disney rozprávok, Harryho Pottera či legendárnej kapely The Beatles.
Riaditeľka múzea poznamenala, že výstava Kocky bez limitov už vyvolala veľkú návštevnosť. „Počas prvého týždňa si ju pozrelo takmer štyristo ľudí. Srdečne pozývame aj tých, ktorí ju ešte nevideli," doplnila s tým, že potrvá do 28. mája. Venovaná je nielen deťom, ale širokému spektru generácií – teda rodičom, starým rodičom a všetkým, ktorí si prídu nostalgicky zaspomínať.
Oficiálna história LEGA sa začala písať 28. januára 1958, kedy bol zaregistrovaný patent na malú umelohmotnú tehličku. Prišiel s tým dánsky tesár Ole Kirk Christiansen (prvé kúsky vyrobil už v roku 1932). Svoje pomenovanie dostal tento fenomén o dva roky nato. Značka firmy, ale aj názov hračky, vznikla spojením dvoch dánskych slov LEg a GOdt, čo v preklade znamená dobrá hra.
Od roku 1964 sa stavajú modely podľa návodu a od roku 1978 sú už súčasťou stavebnice aj mini figúrky, ktoré poznáme dodnes. Do bývalého Československa sa táto hračka dostala v roku 1982 prostredníctvom obchodných domov Prior. V roku 1992 sa LEGO so svojimi modelmi zapísalo do Guinnesovej knihy rekordov. V roku 2000 získalo titul „Hračka storočia“. Počet fanúšikov rôznych vekových kategórií každým dňom rastie. Za úspechom, ktorý preveril čas, je fakt, že LEGO neustále reaguje na aktuálny dopyt a vždy prichádza s niečim novým.