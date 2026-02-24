Fio bankaFio banka
Pravda Správy Regióny Komplikácie v doprave: Prevrátený kamión na D2 a kolóny v Bratislave

Komplikácie v doprave: Prevrátený kamión na D2 a kolóny v Bratislave

Dopravu v Bratislave a okolí v utorok ráno komplikujú kolóny, hlásená je aj nehoda. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

24.02.2026 08:48
D2, prevrátený kamión Foto:
Na českej diaľnici D2 v smere na Brno došlo v utorok ráno k dopravnej nehode, pri ktorej sa prevrátilo nákladné auto.
debata

Nehodu dokumentujú na Pražskej ulici smerom na Patrónku, zdržanie je tam 20 minút.

So zdržaním 15 minút treba počítať na Račianskej ulici smerom do centra, na trase z Rusoviec do Petržalky. Desať minút si vodiči postoja aj v kolóne na Vajnorskom nadjazde smerom na diaľnicu D1 i na vjazde do Bratislavy zo Senca po diaľnici D1 aj po starej seneckej ceste. Rovnaké zdržanie hlásia aj v Rovinke smerom do Bratislavy.

Vodiči z tohto úseku spravili cestu smrti. Policajti preto zakročili nekompromisne
Video
Dunajskostredskí dopravní policajti reagujú na zhoršujúcu sa situáciu na ceste I. triedy medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Mederom. / Zdroj: Polícia SR

Vodiči si 15 minút postoja v kolóne na Pionierskej ulici smerom na Jaskový rad, rovnako tak v Mlynskej doline smerom na Patrónku. Desaťminútové zdržanie hlásia na bratislavskej diaľnici D1 od letiska po Prístavný most, ale aj na vjazde do Bratislavy po rýchlostnej ceste R7.

Premávka sa začína spomaľovať aj v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, kde sa zrazili dve autá. Na začiatku R7 na výjazde z Bratislavy na Šamorín sa zasa po ceste pohybuje dezorientovaný pes.

Na českej D2 sa prevrátil kamión

Na českej diaľnici D2 v smere na Brno došlo v utorok ráno k dopravnej nehode, pri ktorej sa prevrátilo nákladné auto. Diaľničný úsek medzi štátnou hranicou a prvým zjazdom na mesto Břeclav je v danom smere neprejazdný, doprava je odklonená na zjazde Kúty smer Česká republika. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Predpokladané trvanie odklonu je približne do 10.00 h,“ podotýka polícia a v tejto súvislosti žiada vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie jej pokynov.

Zelená vlna STVR v tejto súvislosti upozorňuje, že na obchádzke cez Kúty, Holíč a Hodonín stratia vodiči hodinu.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bratislava #doprava #nehoda
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"