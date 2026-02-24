Fio bankaFio banka
Pravda Správy Regióny Pokus o vraždu: Ženu pichol nožom tak, že jej zostal v hlave

Pokus o vraždu: Ženu pichol nožom tak, že jej zostal v hlave

Mravenčia práca kriminalistov z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach priniesla výsledky, píše polícia na sociálnej sieti.

24.02.2026 09:29
Helcmanovce pokus o vraždu Foto:
debata

Po udalosti z nedele (22.2.) v obci Helcmanovce (okr. Gelnica) bol 45-ročný muž obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a z prečinu výtržníctva.

„Podľa doterajších zistení došlo pred rodinným domom, na verejne prístupnom mieste, po verbálnom konflikte k fyzickému útoku nožom. Útočník mal poškodenú bodnúť do oblasti brucha a hlavy, pričom jej spôsobil vážne zranenia," informovala polícia.

Poškodená bola okamžite prevezená do nemocnice a podrobená neodkladnému operačnému zákroku. „Len vďaka rýchlej lekárskej pomoci nedošlo k najhoršiemu. Jej zdravotný stav je naďalej kritický," uviedli policajti.

Obvinený sa po skutku vrátil domov s bodným poranením brucha a reznou ranou na krku. Aj on skončil v nemocnici. V súvislosti s jeho zraneniami bolo začaté samostatné trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví.

„Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby. Vyšetrovanie pokračuje," uzavrela polícia.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"