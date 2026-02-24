Pokus o vraždu: Ženu pichol nožom tak, že jej zostal v hlave

Po udalosti z nedele (22.2.) v obci Helcmanovce (okr. Gelnica) bol 45-ročný muž obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a z prečinu výtržníctva.
„Podľa doterajších zistení došlo pred rodinným domom, na verejne prístupnom mieste, po verbálnom konflikte k fyzickému útoku nožom. Útočník mal poškodenú bodnúť do oblasti brucha a hlavy, pričom jej spôsobil vážne zranenia," informovala polícia.
Poškodená bola okamžite prevezená do nemocnice a podrobená neodkladnému operačnému zákroku. „Len vďaka rýchlej lekárskej pomoci nedošlo k najhoršiemu. Jej zdravotný stav je naďalej kritický," uviedli policajti.
Obvinený sa po skutku vrátil domov s bodným poranením brucha a reznou ranou na krku. Aj on skončil v nemocnici. V súvislosti s jeho zraneniami bolo začaté samostatné trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví.
„Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby. Vyšetrovanie pokračuje," uzavrela polícia.