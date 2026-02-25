Košickí poslanci najprv odporučili odklad rezidentského parkovania na KVP. Nakoniec ho aj schválili.

Presnejšie išlo o prerokovanie petície za odloženie účinnosti rezidentského parkovania v spomínanej mestskej časti o dva roky. Mesto tak reagovalo na požiadavky petičného výboru a niektorých obyvateľov sídliska KVP. Pôvodným termínom bol 1. marec 2026.
Búrlivá rozprava mala netradičný priebeh, poslanci hlasovaním odobrili aj vystúpenie viacerých Košičanov z KVP, ktorí petíciu podpísali a prišli sledovať priebeh rokovania. „Naša petícia vznikla spontánne, ako reakcia občanov KVP. Nešlo o politickú iniciatívu. Chceli sme poukázať na tom že rezidentské parkovania sa zavádza bez dostatočnej prípravy a bez vytvorenia podmienok, ktoré by garantovali reálnu možnosť zaparkovať. Za necelé týždne podpísalo petíciu takmer 1600 občanov. Našim cieľom nie ej zrušiť rezidentské parkovanie, žiadame len jeho odklad o dva roky, alebo o obdobie, počas ktorého dôjde k reálnemu dobudovaniu parkovacích kapacít," povedala na začiatku vystúpenia Hedviga Zvadová z petičného výboru.
Treba nastaviť perfektný systém
Téma rezidenčného parkovania podľa očakávania rozprúdila v pléne búrlivú, no slušnú debatu, ktorá trvala takmer tri hodiny. Mestská poslankyňa a starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová sa postavila na stranu „petičiarov". „U nás je nóvum zavádzať rezidentské parkovanie na okrajové sídlisko. Ide o čas nastaviť systém tak, aby to bolo perfektné, aby ste boli vzorom pre ostatné mestské časti, ktoré to raz tiež budú musieť riešiť," uviedla Kovačevičová.
Poukázala na to, že postupom čas sa na sídliská nezmestia všetky autá. „Neboli tak postavené. Nechápem, prečo tak tlačíte na pílu a nenecháte priestor na jeden rok, nech sa odstránia nedostatky, ktoré sú. Nastavte to tak, aby boli všetky strany spokojné. Stále tu svieti červená, niekoľko tisíc nevydaných kariet a toto ja vidím ako veľký problém, pretože tí obyvatelia budú platiť pokuty. Ja si neviem predstaviť, že každá domácnosť koľko zaplatí? Tri – štyrikrát po 70 eur, to myslíte vážne?“ apelovala poslankyňa na vedenie mestskej časti KVP.
Narážala tým na fakt, že o vydanie rezidenčnej karty ešte stále nepožiadali všetci majitelia áut zo sídliska KVP, ešte stále ich ostalo niekoľko tisíc. V prípade zavedenia rezidentského parkovania od 1. marca tohto roka by im hrozili pokuty.
Starosta KVP: Máme rekordéra s 11 autami
Starosta sídliska KVP Ladislav Lörinc oponoval Kovačevičovej a poslancom, ktorí boli za posunutie termínu spoplatneného parkovania. Podľa neho rastie každoročne počet áut o desiatky až stovky. Preto treba pristúpiť k regulácii. Väčšina obyvateľov má podľa neho jedno auto, ale… „Existujú ľudia, ktorí majú tri, štyri, päť, sedem áut na sídlisku. Na Sídlisku KVP máme rekordéra s 11 autami na ulici a my s ním podľa platných zákonov momentálne nevieme nič robiť. Parkovanie je zadarmo a on môže verejne parkovať,“ poukázal Lörinc na jeden z problémov.
Rezidentské parkovanie na KVP
Dodal, že v súčasnej dobe už nemožno očakávať bezplatné parkovanie ani na sídliskách. Preto navrhnutú sumu 20 eur ročne na KVP považuje za primeranú a rozumnú. Počas rokovania o parkovaní na KVP došlo ku kurióznej situácii. Poslankyňa Beáta Zemková navrhla, aby mestské zastupiteľstvo súhlasilo s odložením začiatku rezidentského parkovania o jeden rok. Za jej návrh hlasovala väčšina poslancov. To však paradoxne ešte neznamenalo víťazstvo „petičiarov". Svoj návrh predložila tak, aby sa odhlasoval už priamo pri petícii, tým pádom mal odporúčací charakter. Týmto krokom chcela zistiť, či je na prípadný odklad vôľa poslancov.
Keďže bola, všetci si ešte museli počkať na hlasovanie pri ďalšom bode, ktorým bola zmena všeobecno-záväzného nariadenia (VZN) o platenom parkovaní. Na to ale bolo treba, aby za ňu hlasovala trojpätinová väčšina poslancov, čo sa napokon aj stalo. Mestské zastupiteľstvo tak o rok posunuli štart regulovaného parkovania a to na 1. marec 2027.
Zároveň sa schválila aj podpora zo strany mesta pri budovaní nových parkovacích miest, magistrát tak na jednu novú parkovaciu plochu prispeje do výšky 500 eur. Myslelo sa aj na tých obyvateľov KVP, ktorí si už kúpili rezidenčné karty. Ich platnosť začne až od 1. marca 2027. Ich majitelia sa môžu rozhodnúť, či si ich zatiaľ nechajú, alebo ich môžu vrátiť a mesto im peniaze vráti.