Košický raj chce opraviť cesty za 65 miliónov. Župa na opravy nemá, obnovu chce splácať postupne

KSK síce priebežne vykonáva opravy, no vzhľadom na rozpočet župy sú možnosti obmedzené. Ako vyplýva zo správy, ktorú vypracovala Správa ciest KSK, je v nevyhovujúcom stave zhruba 415 kilometrov komunikácií. Z toho na cestách II. triedy je to 95 kilometrov a na cestách III. triedy približne 319 kilometrov.
Situáciou sa začiatkom týždňa zaoberalo aj krajské zastupiteľstvo. Správa ciest KSK chce v rokoch 2026–2027 obnoviť približne 250 kilometrov ciest v 3. a 4. (najhoršom) stupni stavebno-technického stavu. Pri zostavovaní finálneho zoznamu ciest na obnovu v jednotlivých okresoch bude rovnakým dielom zohľadnená dĺžka úsekov a ich stavebno-technický stav. Vedenie KSK ale priznalo, že na rozsiahlejšie opravy župa momentálne nemá peniaze.
Desiatky miliónov na desiatky kilometrov
Pri vypracovaní zoznamu ciest, ktoré treba opraviť kraj rovnakým dielom zohľadní technický stav kritických úsekov a ich dĺžku rovnako vo všetkých okresoch. V súčasnosti ide na súvislé opravy z krajského rozpočtu každoročne zhruba 6 až 10 miliónov eur, vďaka čomu Správa ciest KSK obnovuje ročne v priemere 45 kilometrov ciest. Na to, aby naraz „potiahla" aspoň spomínaných 250 kilometrov jednoducho nemá zdroje.
Toto tempo ale nestačí. „Ak nezasanujeme cesty s najvyšším poškodením teraz, zabrzdia nás nové rozpočtové pravidlá pre samosprávy, ktoré súvisia s konsolidačným balíčkom vlády. Z praxe vieme, že ak sa vozovka ocitne v najhoršom, 5. stupni, náklady na jej rekonštrukciu výrazne stúpajú. Tomu sa chceme vyhnúť, kým je čas a plánujeme to urobiť spôsobom, ktorý nezvýši dlh župy,“ vysvetlil predseda KSK Rastislav Trnka. Inými slovami kraj hľadá externé zdroje na financovanie opráv ciest.Čítajte viac Košickí poslanci najprv odporučili odklad rezidentského parkovania na KVP. Nakoniec ho aj schválili
Predstava KSK je taká, že splácanie obstarávacej ceny diela v maximálnej výške 65 miliónov eur s DPH by bolo rozložené počas nasledujúcich najviac desiatich rokov. Pritom by nešlo o úver z banky. Konkrétny postup aj s finálnym zásobníkom úsekov ciest na obnovu bude spracovaný formou materiálu na zasadnutie poslancov v najbližšom období. KSK hľadá takých dodávateľov prác na rekonštrukciu ciest, ktorí by boli schopní vykonať práce vo vlastnej réžii. Následne by ich župa splácala niekoľko rokov.
Záväzok kvôli voľbám?
Nie všetci krajskí poslanci sú z týmto zámerom stotožnení. „Akokoľvek to nazveme, či už pôjde o úver, či pôžičku, suma 65 miliónov eur je záväzok na ďalšie roky. Mne to pripadá tak, že do volieb potrebujeme silou-mocou podpísať nejaký záväzok a potom sa to bude opravovať. Neodsudzujem takéto investície, ale je to o prioritách a cieľoch," povedala krajská poslankyňa Lenka Kovačevičová. Poukázala na to, že KSK zatiaľ neinvestuje do polikliník v Košiciach, ktoré mu patria.
Košický kraj plánuje rekonštrukciu ciest v celkovej dĺžke 250 kilometrov. Chce nájsť dodávateľa, ktorý opravy zafinancuje a župa ich bude splácať.
Ďalšie výhrady vyjadril krajský poslanec a košický primátor Jaroslav Polaček. „Rozprávame o tom, že máme mosty v strašnom stave a nevenujeme sa im. Myslím, že by sa návrh mohol rozšíriť aj o mosty. Napriek tomu nie som proti schváleniu predloženého návrhu. To, čo ma ale vyrušuje je, že tam nie sú podrobnosti. Myslím, že ešte je nejaký čas na to, aby sme sa tomu venovali a zapracovali do návrhu požiadavky a pripomienky," uviedol Polaček. Narážal na to, že KSK predloží podrobnosti o oprave a financovaní ciest na aprílové zasadnutie krajského zastupiteľstva.
Trnka: Je to najvýhodnejšia možnosť
Predseda KSK Trnka vysvetlil, že pre kraj by bolo výhodnejšie opraviť cesty navrhovaným spôsobom aj kvôli finančnej situácii, pôsobeniu inflácie a výške úrokov. Krajské zastupiteľstvo KSK nakoniec schválilo zámer obnovy úsekov ciest II. a III. triedy navrhovaným dodávateľským spôsobom zabezpečeným prostredníctvom Správy ciest KSK v rokoch 2026 – 2027.
„Transparentne sme predložili zastupiteľstvu zámer. Dnes sa neschvaľoval Schválili sme len rámce, čiže bude nasledovať trhové konzultácie a po nich uvidíme, či vôbec na trhu existujú subjekty, ktoré vedia v takom rozsahu a takým spôsobom opraviť 250 kilometrov ciest. Takto by sme za ceny, ktoré platia v tomto roku opravili cesty na najbližších desať rokov," uzavrel Trnka po rokovaní zastupiteľstva s tým, že podľa neho je navrhovaný spôsob najefektívnejší vzhľadom na súčasnú výšku úrokov.