Strategické letisko v srdci Slovenska má opäť ožiť. Ľudia sa nevedia dočkať obnovy civilných letov, ministerstvá už podnikli prvé kroky

Nový štart prevádzky civilného letiska v kúpeľnom mestečku je žiadaný v celom širokom regióne. „Ľudia zo západného Slovenska môžu komfortne lietať z Bratislavy. Na východe majú k dispozícii letiská v Košiciach a Poprade. Len my, zo stredu, sa musíme celé hodiny trepať autom buď na jednu, alebo druhú stranu,“ posťažoval sa Žiarčan Noro.
„Sliač by jednoznačne mali znovu spojazdniť, o klientov by nemal núdzu,“ mieni. On sám odtiaľ v minulosti letel napríklad do Egypta. „Bolo to veľmi pohodlné, diaľnicou som sa dostal na letisko za pár minút. Teraz som nútený chodiť do Bratislavy,“ dodal.
Obnovenie prevádzky pravidelných letov by uvítala aj Lučenčanka Denisa. „Zo Sliača som kedysi cestovala na dovolenku do Bulharska. Auto som si mohla nechať na tamojšom parkovisku, ktoré malo celkom fajn ceny. Teraz mám najbližšie letisko v Budapešti, čo nie je žiadna výhra,“ podotkla. Podobné názory počúvame v celom Banskobystrickom kraji pravidelne.
Vynikajúca poloha
Civilná prevádzka na Sliači dostala „stopku“ v roku 2020 kvôli rekonštrukcii vojenskej časti pre nové stíhačky F-16. Pôvodne vojenské letisko fungovalo aj v plnom civilnom režime do roku 2019 – vtedy tam odbavili 39 089 cestujúcich, čo potvrdzuje aktívnu charterovú sezónu v rámci dovolenkových destinácií. V rokoch 2020 až 2021 prebiehala stavebná prestávka. Od roku 2022 obnovili charterové lety a v roku 2023 sa opäť začali vykonávať civilné lety, pričom od mája do júla odbavili približne 15-tisíc dovolenkárov. Rekonštrukcia a s ňou spojené obmedzenia by mali trvať do roku 2027.
Vedenie letiska už rokovalo o obnovení pravidelných liniek do vybraných destinácií, pričom zainteresovaní si uvedomujú dôležitosť vybudovania nového civilného terminálu smerom k obci Sielnica. Vláda túto informáciu, ktorú predložil na jej stredajšom (25. 2.) výjazdovom zasadnutí v Smoleniciach šéf rezortu cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, vzala na vedomie. Spolu so zástupcami ministerstiev dopravy a obrany už podnikli kroky, aby bolo letisko z areálu vojenskej leteckej základne vyčlenené. Následne sa pustili do právneho odstúpenia pozemkov prístupovej cesty. Všetci majitelia boli identifikovaní, aktuálne sa finalizuje ich výkup.
Huliakov rezort zdôraznil, že mesto Sliač je strategicky situované v srdci Slovenska, medzi mestami Banská Bystrica a Zvolen. Návrat civilných letov prispeje k rozvoju cestovného ruchu v regióne. Dopravná dostupnosť je jedným z rozhodujúcich parametrov, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie zahraničných klientov o návšteve kúpeľov s vysokou koncentráciou prírodných a liečivých prameňov. Tie sa v okolí nachádzajú, okrem Sliača, tiež v Dudinciach, Brusne, Sklených Tepliciach a Kováčovej.
„Civilná prevádzka umožní flexibilnejšie spojenie s tradičnými trhmi kúpeľného a liečebného turizmu, ktorými sú Nemecko, Rakúsko či Izrael, no aj s novými – Škandináviou, Pobaltím, krajinami Beneluxu a s Ukrajinou,“ uviedol rezort. Zlepšením prepojenia sa podľa neho stane región dostupnejší aj pre nové pracovné príležitosti, čo zabezpečí tiež zvýšenie životnej úrovne obyvateľov. Upozornil aj na vynikajúcu polohu v srdci Európy, dobré dopravné spojenie, stále sa rozširujúce kongresové či konferenčné priestory, hotely, zámky, kaštiele a hrady, čo má vplyv na zvyšovanie povedomia a atraktívnosť celého regiónu.
Čím skôr, tým lepšie
Obyvatelia kraja dúfajú, že osobnú leteckú dopravu v strede Slovenska sa opäť podarí spustiť čo najskôr. Sliačska primátorka Ľubica Balgová vraví, že v meste sú za to všetci. „Prinieslo by to prospech celému regiónu, aj nášmu mestu. V období, keď letisko fungovalo, si mnohí ľudia, ktorí odlietali či prilietali, našli čas aj na to, aby si pozreli Sliač. Vďaka tomu sme sa ešte viac zviditeľňovali. Vítam to teda a verím, že sa to podarí v čo najkratšom čase,“ povedala.
Banskobystrický primátor Ján Nosko uviedol, že budúcnosť tohto letiska nie je ich obyvateľom ani vedeniu ľahostajná. „Prísľub zo strany vlády sme dostali viackrát už pred niekoľkými rokmi,“ poznamenal. Pripomenul, že v minulosti spojili sily s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja, s primátormi Zvolena, Sliača, tiež s riaditeľom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko a ďalšími.
„Aby sme vyslali jasný signál, že na obnove civilnej časti Letiska Sliač nám záleží," konštatoval Nosko. „Má strategický význam pre celé stredné Slovensko. Fungovanie leteckej dopravy patrí medzi kľúčové aspekty rozvoja potenciálu v cestovnom ruchu a v investíciách na strednom Slovensku," doplnil.
„Od začiatku hovoríme, že civilné lety v rámci Sliača musia ostať zachované,“ potvrdil primátor Zvolena Vladimír Maňka. „Ide o významnú možnosť, ako posilniť turistickú a ekonomickú atraktívnosť celého nášho regiónu,“ pokračoval. Verí, že spoločná aktivita primátorov a župana prispela nielen k rokovaniam o tejto otázke na najvyšších miestach, ale povedie aj k želanému výsledku.
„To by bola dobrá správa,“ reagoval primátor Brezna Tomáš Abel na otázku, či by ho potešilo znovuotvorenie civilnej prevádzky sliačskeho letiska. „Poprad je ďaleko a najmä v zimnom období je to problém z hľadiska údržby ciest. Sliač je pre nás oveľa rýchlejší aj bezpečnejší,“ podotkol. „V minulosti to Brezňania, a celkovo Horehronci, vo veľkom využívali na dovolenkové lety. Našim obyvateľom to v dostupnosti letovej prevádzky určite pomôže. Čím skôr, tým lepšie,“ uzavrel.
„Čaká na to celý Banskobystrický kraj, lebo ľudia boli zvyknutí odtiaľ lietať často. Využívali najmä charterové lety na dovolenky,“ zhodnotil primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal. „Je rozdiel ísť do Viedne či Bratislavy a na Sliač, kde sa viem autom dostať za dvadsať minút,“ vysvetlil. „Viem sa tam dať niekým aj doviezť a veľkou výhodou je, že na nejaké letisko nemusím myslieť hodiny dopredu. Každý rozvoj dopravy, aj tej leteckej, znamená rozvoj celého regiónu,“ dodal Antal.