Tragická zrážka vlaku a auta na východe, hlásia obete

Dopravná nehoda osobného vlaku a osobného auta na nechránenom železničnom priecestí v obci Drienovská Nová Ves v okrese Prešov si vyžiadala dve obete, potvrdil operačný dôstojník Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.
K zrážke došlo krátko pred 16.00 hod. V osobnom aute sa nachádzali dvaja ľudia.
Operátor tiesňovej linky na miesto vyslal dve posádky záchrannej zdravotnej služby, uviedla Martina Fröhlich Činovská z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. „Lekár u dvoch osôb skonštatoval, žiaľ, úmrtie,“ povedala Fröhlich Činovská.
V úseku Drienovská Nová Ves – Ličartovce je aktuálne prerušená doprava. Železničná spoločnosť Slovensko o tom informuje na sociálnej sieti.
