Stop balíkomatom na tráve. Košice im určia nové mantinely, mesto reaguje na sťažnosti obyvateľov

Košické mestské zastupiteľstvo riešilo pred niekoľkými dňami aj problém balíkomatov, presnejšie ich reguláciu. V metropole východu sa k prvým krokom odhodlali ešte v minulom roku, keď najprv poslanci schválili pravidlá ich montáže. Tentoraz sa rozhodli ísť ešte ďalej a to zavedením regulácie umiestnenia a to schválením všeobecno – záväzného nariadenia (VZN).
Pilotné nariadenia
Košický primátor Jaroslav Polaček uviedol, že ide o novinku, ktorá možno ešte prejde úpravami. „Snažíme sa nastaviť základné pravidlá, ako by mali rôzne boxy v našom meste mali vyzerať a ako by sa mali umiestňovať. Je to pilotné VZN, ktoré časom bude potrebovať vylepšenia. Košice sa stávajú priekopníkom, niet od koho kopírovať modely. Metodické usmernenia z ministerstva a stavebných úradov sú komplikované. Budeme postupne hľadať odpovede na nové požiadavky, ktoré budú vznikať. VZN je jednoduché, ale aspoň nastavuje základnú požiadavku mesta a obyvateľov, aby verejný priestor vyzeral zdravšie a lepšie,“ povedal Polaček.
Poslanci v rozprave tento krok privítali, no upozornili na niektoré problémy, ktoré môžu nastať v budúcnosti. „V Česku sú v tomto ďalej, rovnako aj v Bratislave, Žiline aj Trnave. Takže sa máme kde inšpirovať. Existuje aj iniciatíva naše kultivované mestá, ktorá sa vyslovene venuje vizuálnemu smogu a pripravila aj manuál, ktorý prevzalo mesto Bratislava. Čiže sa vieme týmto inšpirovať," oponoval primátorovi poslanec Ladislav Lörinc.
Primátor jeho postoj nezdieľa. „Sme najďalej, lebo máme VZN. V územnom pláne sú zakomponované niektoré regulatívy. Pojednávajú aj o umiestňovaní takýchto stavieb. Ale tým, že tieto zariadenia nie sú stavbami, tak dokážu obchádzať aj spomínané regulatívy. Takže sme ďalej ako mestá, ktoré ste spomínali,“ tvrdí primátor.
Mesto upravilo podmienky pre inštaláciu balíkomatov. Kvôli ich zásobovaniu nesmie byť ničené zeleň, rovnako nemajú obmedzovať ľudí na chodníkoch.
Podotkol, že zámer je dobrý, ale má svoje úskalia. „Je to podobné, ako sme išli zbrklo schvaľovať VZN o tom, že nepovolíme zvieratá v cirkusoch. Vtedy som vecne upozornil na chyby. Prokurátor nám to vtedy zrušil a dal za pravdu tomu, čo som hovoril. Aj tu je otázkou času, kedy nám VZN napadne v takom znení, v akom to máme. Škoda, že je to takto pripravené, aj keď zámer je dobrý,“ myslí si Lörinc.
Obyvatelia sa sťažujú na zásobovanie
Zámer privítali aj viacerí starostovia, ktorí sú zároveň mestskými poslancami. Podľa nich sa na fungovanie, či presnejšie zásobovanie balíkomatov obyvatelia sťažujú. „Ľudia posielajú správu za správou, kde sa sťažujú na zeleň zničenú zásobovaniu balíkomatov. Aj mňa to vytáča. Ďakujem, že do toho ideme,“ nadšene komentoval zámer poslanec a starosta sídliska Ťahanovce Miloš Ihnát.Čítajte viac Košickí poslanci najprv odporučili odklad rezidentského parkovania na KVP. Nakoniec ho aj schválili
„Aj u nás bolo mnoho sťažností od obyvateľov. Mne až tak neprekáža umiestnenie samoobslužných výdajných boxov, ako to, čo je spojené s ich zásobovaním. Ničia sa pri tom chodníky, ktoré nie sú stavané na hmotnosť zásobovacích áut. Dochádza tam ku kolíznym situáciám. Rovnako je zničená aj zeleň, zásobovacie autá tam vyjazdia koľaje a Správa mestskej zelene to musí upravovať," doplnil kolegu starosta najväčšej košickej mestskej časti Západ Marcel Vrchota.
Niektorí poslanci zašli v iniciatíve ešte ďalej. Poslanec Miroslav Špak predložil návrh, aby boli balíkomaty zdanené miestnou daňou. Mesto má navyše lobovať za to, aby príslušnú legislatívu, presnejšie jej zmenu prijala aj Národná rada SR.
Jeden rok na nápravu
Zastupiteľstvo napokon po krátkej rozprave návrh VZN odkleplo. Začne platiť 1. mája 2026. V praxi to znamená, že na pozemku mesta nesmie byť balíkomat umiestnený bez jeho súhlasu. Ďalším pravidlom je, že nemôže stáť na verejnej zeleni a od prístupovej cesty môže byť vzdialený maximálne päť metrov. Navyše nesmie vytvárať prekážku pre chodcov. Často sa stáva, že sú balíkomaty umiestnené blízko seba. V takom prípade treba uprednostniť ich spoločné zoskupenie tak, aby tvorili priestorovo usporiadaný a funkčný celok. To sa ale nevzťahuje na balíkomaty, ktoré sú na súkromných pozemkoch.
Prevádzkovatelia balíkomatov, ktoré boli umiestnené na verejnom priestranstve v rozpore s pravidlami určenými v novoprijatom VZN, majú na nápravu lehotu jedného roka od začiatku jeho platnosti. To znamená, že musia zjednať nápravu do 30. apríla 2027, čo je jeden rok.