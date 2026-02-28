Fio bankaFio banka
Pokus o znásilnenie v Trenčíne: žena utrpela zranenie, polícia začala stíhanie

Polícia vyšetruje okolnosti napadnutia 30-ročnej ženy, ku ktorému došlo v piatok (27. 2.) vo večerných hodinách v Trenčíne. Policajný vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu znásilnenia v štádiu pokusu.

28.02.2026 16:27
V sobotu to uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková. Na incident upozornil portál tvnoviny.sk. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť viac informácií,“ doplnila Krajčíková.

Žene pomáhala posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Zástupkyňa hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martina Fröhlich Činovská uviedla, že 30-ročnú ženu s povrchovým úrazom hlavy záchranári previezli do trenčianskej nemocnice.

