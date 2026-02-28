Pokus o znásilnenie v Trenčíne: žena utrpela zranenie, polícia začala stíhanie

V sobotu to uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková. Na incident upozornil portál tvnoviny.sk. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť viac informácií,“ doplnila Krajčíková.
Žene pomáhala posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Zástupkyňa hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martina Fröhlich Činovská uviedla, že 30-ročnú ženu s povrchovým úrazom hlavy záchranári previezli do trenčianskej nemocnice.