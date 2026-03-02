Fio bankaFio banka
Pravda Správy Regióny Veľká tragédia v lese. Pri obci v Uličskom Krivom zomrel muž, zraneniam na mieste podľahol

Pri práci v lese v katastri obce Uličské Krivé v okrese Snina v pondelok dopoludnia zahynul 45-ročný muž. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Ako uvádza, na muža, ktorý pracoval ako pilčík, spadol strom.

02.03.2026 12:54
„Muž utrpel závažné zranenia, ktorým na mieste podľahol. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Snine vedie v tomto prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia,“ približuje polícia s tým, že okolnosťami tragickej udalosti sa intenzívne zaoberá.

Viac na túto tému: #polícia #úmrtie #les
