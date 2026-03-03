Rezidentské parkovanie odložili. Teraz musí košický magistrát vrátiť peniaze, alebo predĺžiť platnosť kariet

Začne tak platiť až o rok, teda od 1. marca 2027. Košický magistrát ale musí vyriešiť problém, ktorý nastal. Ide o tých obyvateľov KVP, ktorí si už kúpili rezidenčné karty. Ich platnosť začne až od 1. marca 2027. Ich majitelia sa môžu rozhodnúť, či si ich zatiaľ nechajú, alebo ich môžu vrátiť a mesto im peniaze vráti. „Nájdeme spôsob, ako to urobiť, je to aj technická záležitosť," uviedol po rokovaní primátor Košíc Jaroslav Polaček.
Žiadosť treba podať elektronicky
Dodal, že mesto potrebuje pár dní na celý proces. „Ide o to, aby sme nastavili elektronickú žiadosť a ľudia si mohli ľudia požiadať elektronicky o vrátenie peňazí a nemuseli chodiť na magistrát. Už bude na každom, ako sa rozhodne a ktorú možnosť uprednostní," vysvetlil Polaček s tým, že pre obyvateľov mestskej časti sídlisko KVP bolo do zasadnutia mestského zastupiteľstva vydaných vyše 3 – tisíc parkovacích kariet.
Mesto Košice už zverejnilo ďalšie informácie. Pripravuje formulár pre obyvateľov Sídliska KVP, ktorí si kúpili parkovacie karty. Platí to, čo už bolo spomenuté – je na nich, aby sa rozhodli, či chcú posunúť začiatok platnosti karty na 1. marec 2027, alebo chcú kartu zrušiť a vrátiť uhradenú čiastku v plnej výške Táto voľba je povinná na základe uznesenia poslancov mestského zastupiteľstva. Formulár bude obyvateľom distribuovaný v priebehu tohto týždňa.
Rezidentské parkovanie malo byť v košickej mestskej časti sídlisko KVP realitou od 1. marca 2026. Poslanci presunuli začiatok o rok.
Majitelia parkovacích kariet si priamo vo formulári vyberú z dvoch spomínaných možností. Zároveň vyplnia údaje potrebné údaje pre identifikáciu a overenie majiteľa parkovacej karty na predĺženie platnosti, alebo na vrátenie peňazí. Košický magistrát upozorňuje na to, že príprava formuláru a technického procesu na vrátenie peňazí vyžaduje čas, aby boli splnené všetky legislatívne náležitosti a zásady spracovania osobných údajov.Čítajte viac Košickí poslanci najprv odporučili odklad rezidentského parkovania na KVP. Nakoniec ho aj schválili
Informačná kampaň o možnostiach
Dostanú ho na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v žiadosti o parkovaciu kartu. „Obyvatelia, ktorí e-mailovú adresu neuviedli, dostanú formulár poštou. Mesto pre obyvateľov zabezpečí aj potrebnú informačnú kampaň, pričom do poštových schránok dostanú manuál na spracovanie žiadosti," upresnil hovorca magistrátu Dušan Tokarčík.
Na poslednom februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo v utorok 24. februára vystúpili aj zástupcovia petičného výboru, ktorí požadovali odklad zavedenia regulovaného parkovania na sídlisku KVP. Tvrdili, že im neprekáža ročný poplatok 20 eur za auto, ani zavedenie rezidenčného parkovania. Poukazovali na to, že systém ešte treba doladiť a podľa nich je ešte možné navýšiť počet parkovacích miest.