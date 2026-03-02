Matúš Vallo konečne povedal, či bude opäť kandidovať na post primátora Bratislavy. A čo Juraj Droba?

„Zamiloval som sa do niečoho, čomu hovoríme verejná služba. Baví ma a napĺňa ma robiť život lepším,“ skonštatoval Vallo zopakujúc, že jeho tím má dostatok energie a dobrých nápadov.
Za osem rokov sa podľa neho podarilo veľmi veľa vecí. Hovoril o transparentných a fungujúcich mestských podnikoch, množstve investícií, ale zároveň o znižovaní dlhu hlavného mesta, o čerpaní eurofondov, pri ktorých je Bratislava premiantom, rovnako tak dopravných projektoch. Zdôraznil, že prioritou zostáva naďalej aj bezpečnosť. Volebný program ešte plánuje predstaviť, spomenul však projekt električky do Borov či Plató Staromestská.
Bojovať nie proti niekomu, ale za obyvateľov Bratislavského kraja chce naďalej aj súčasný šéf kraja Juraj Droba. Svoju opätovnú kandidatúru označuje za oficiálny záväzok. „Za posledných osem rokov sme makali,“ poznamenal Droba spomínajúc projekty v oblasti školstva, dopravy či kultúry. Baví ho podľa vlastných slov budovať spoločne kvalitný domov pre všetkých. Ambíciou je vytvoriť z Bratislavy a Bratislavského kraja hub pre zvyšok Slovenska. Avizuje, že volebný program na ďalšie štyri roky plánuje predstaviť neskôr.
Na post šéfa Bratislavy už ohlásili kandidatúru aj bratislavský mestský i krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj) a dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý svoju kandidatúru zatiaľ nepotvrdil ani nevyvrátil.
O post predsedníčky BSK sa bude uchádzať aj Zuzana Krajčovičová, ktorá je kandidátkou mimoparlamentnej strany Právo na pravdu.