Moskovská ulica je „tŕňom v oku“ niektorých Martinčanov. Chcú jej dať iné meno

V Martine spustili petíciu za premenovanie Moskovskej ulice na Mierovú. Petičiari zároveň žiadajú aj nový názov mestského kina Moskva. So zbieraním podpisov začala občianska iniciatíva Martin za demokraciu v deň štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajine.
Vedenie mesta a poslancov zastupiteľstva v nej žiadajú, aby sa petíciou zaoberali a podnikli kroky potrebné k zmene spomínaných názvov v súlade s platnými právnymi predpismi. „Je potrebné získať tisíc podpisov alebo osem percent voličov oprávnených voliť do orgánov obce,“ pripomína iniciatíva. Jej zástupcovia ozrejmili, že sa snažia o pomenovanie ulice, ktorá bude vyjadrovať hodnoty mieru, vzájomného porozumenia, úcty a pozitívnej identity obce.
„Sme presvedčení, že názov ulice Mierová je vhodnejší a lepšie reprezentuje súčasné spoločenské hodnoty a postoje obyvateľov,“ uviedli. „Rovnako žiadame o zmenu názvu Kina Moskva na taký, ktorý bude niesť pozitívne hodnoty a dôstojne odrážať historické poslanie mesta Martin ako centra národnej kultúry Slovákov,“ konštatovali.
V „hľadáčiku“ sú aj ďalšie
Iniciatíva Martin za demokraciu sa zamýšľa aj nad tým, prečo sa nerieši tiež premenovanie ďalších ulíc. Pripomína, že v roku 2005 v meste menili názvy až desiatich. Išlo najmä o ulice s negatívnymi historickými konotáciami (najmä ideovo zafarbené a dobovo nevhodné názvy). Aktuálne je vraj stále veľa takých, ktoré sú z takéhoto hľadiska problémom – napríklad Ulica Červenej armády, Ľuda Ondrejova či Námestie J. C. Hronského.
„Pomenovávanie a vyčleňovanie ulíc však nemôže byť poplatné dobe. Malo by odrážať urbanistický vývoj mesta, názvoslovie by malo byť jednotné, rovnako ako umiestnenie ich označenia – tabúľ,“ zdôraznila iniciatíva. „Táto petícia predstavuje prvý krok v širšom procese kultivovania verejného priestoru. Názov Mierová považujeme za nadčasový, hodnotovo ukotvený a zodpovedajúci súčasným spoločenským postojom,“ zopakovali.
Zhruba týždeň po spustení petície evidovali 303 podpisov. Ich zbieranie však ešte potrvá dva mesiace. Samospráva reagovala, že kým nebude petícia riadne podaná a overená v súlade s platnou legislatívou, mesto nemôže zaujať oficiálne stanovisko. Obdobné prípady zmeny názvov, z podnetu verejnosti, podľa radnice v nedávnej minulosti neriešili.Čítajte aj Šupka namiesto plastu. Európa mení pravidlá balenia. Výrobcov čakajú nové povinnosti a zákazníkov nové ceny
„Diskusia sa v minulosti viedla najmä v súvislosti s prípadným návratom historického názvu mesta Turčiansky Svätý Martin. Tento návrh však nezískal dostatočnú podporu verejnosti a k zmene napokon nedošlo,“ priblížila Katarína Šavlová z mestského úradu.
Moskva je aj inde
Moskovská ulica či spomínané kino sa nachádzajú v pokojnej centrálnej časti Martina. Ľudia, ktorých sme tam stretli, o iniciatíve v rámci zmeny názvov vedia, no do nejakých debát o tom sa veľmi púšťať nechceli. Len stručne komentovali, že existujú oveľa vážnejšie problémy ako meniť názvy ulíc.
„Je to tu tak desiatky rokov, všetci sú zvyknutí, ako sa to volá. Podľa mňa by to tak malo zostať,“ povedal nám Daniel, ktorý býva len pár metrov odtiaľ. „Je to zbytočný výmysel, asi sa niekto veľmi nudí,“ mieni. Pani Beáta nám tiež len „za pochodu“ odvetila, že ona by to nechala tak. „Celkovo má spoločnosť určite vážnejšie starosti ako toto,“ poznamenala.
Dosť živá diskusia o tom sa rozprúdila na sociálnych sieťach. Michal upozornil, že Moskovskú ulicu, námestie či celkovo názov s tým spojený majú aj v iných krajinách. „V Londýne je Moscow Road, v Erfurte (Nemecko) Moskauer Platz, v Idaho (USA) je mesto Moscow,“ vymenoval niektoré.
„Domnievam sa, že premenovanie ulice trvalého pobytu je celkom veľká vec. Kto tým ľuďom zabezpečí výmeny dokladov, aktualizácie adresy vo všetkých možných inštitúciách? Bude to v réžii mesta?“ pýta sa Michal. „Novým uliciam by som takéto v súčasnosti kontroverzné mená už nedával, ale staré by som nechal,“ uzavrel.Čítajte aj Armáda vyšle po repatriantov špeciálne sily. Čo bude so slovenskými vojakmi na Cypre?
Miriam by to však jednoznačne zmenila. „Premenovať na Kino Martin a ulica Martinská. Terajší názov nie je vhodný,“ zdôraznila. Ďalšia miestna obyvateľka, Viktória, s ňou nesúhlasí. „A prečo je to nevhodné? Len kvôli politickej situácii? Nevidím dôvod meniť zaužívaný názov,“ podotkla. Pridal sa aj Ľubomír.
„My starší si pamätáme, že toto tu už raz bolo. Pomenovali to Mestské kino, ale akosi sa to medzi nami neujalo. Vždy padla otázka – čo hrajú v Moskve? A názov sa vrátil späť,“ tvrdí. Väčšina mu pritakávala s tým, že riešiť by sa naozaj mali iné veci.