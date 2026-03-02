Fio bankaFio banka
Pravda Správy Regióny Trnavu zaplavili policajti. Nelegálny „tuningový“ zraz v meste ukončili skôr, ako sa začal

Desiatky policajtov boli v uplynulú sobotu večer v uliciach mesta Trnava, kde sa mal uskutočniť nelegálny zraz „tuningových“ automobilov. Policajti v zmysle zákona účastníkom zrazu zamedzili vstup na vytypované parkoviská v Trnave. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

02.03.2026 16:30
Väčšina vozidiel sa následne presunula mimo Trnavského kraja. „Počas dopravno-bezpečnostnej akcie policajti zistili 14 priestupkov v doprave vyriešených v blokovom konaní. V dvoch prípadoch policajné hliadky zadržali osvedčenia o evidencii vozidla,“ dodali policajti.

