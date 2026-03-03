V Malackách vybuchol bankomat, zlodeji rozsekali aj plastové dvere

Vo vonkajšej časti multifunkčnej haly v Malackách vybuchol v utorok ráno bankomat. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Foto: FB/Polícia SR
Spúšť po vyčíňaní bankomatových zlodejov v Malackách v utorok 3. marca 2026.
Podľa záberu zverejneného políciou je zrejmé, že zlodeji najprv rozsekali dvere, aby sa dostali do zázemia bankomatu. Či a aký obnos peňazí si odniesli, nie je jasné.
Policajtov vyslali k výbuchu krátko po 4.00 h. „Vyšetrovaním okolností prípadu, ako aj vyčíslením škody spôsobenej poškodením budovy a bankomatu sa aktuálne zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ uviedla Šimková. Bližšie informácie polícia poskytne, keď je to umožní procesná situácia vo vyšetrovaní.
