Pápež prijal rezignáciu troch biskupov pre zneužívanie detí v Čile

Jedným z biskupov, ktorých rezignácia pápež prijal ako prvý, je Juan Barros. Ten je jednou z kľúčových postáv škandálu. Bol totiž dlhoročným blízkym spolupracovníkom kňaza Fernanda Karadima, ktorého Vatikán v roku 2011 uznal vinným zo sexuálneho a psychického zneužívania mladistvých a zakázal mu cirkevnú činnosť. Karadima (87) ale trestne odsúdený nebol, pretože skutky boli vtedy už premlčané. Podľa svedectva zneužívaných Barros o činoch Karadima vedel a kryl ich.

Pápež František Barrosa v minulosti obhajoval s odôvodnením, že proti nemu nie sú žiadne dôkazy. Zastal sa ho ešte aj počas svojej cesty do Čile tento rok v januári. Potom ale pápež do Čile vyslal uznávaného odborníka Vatikánu, maltského arcibiskupa Charlesa Scicluna, aby prípad prešetril. Pápež potom priznal, že aj on sám vážne pochybil pri posudzovaní kauzy.

Minulý mesiac pápež František zvolal do Vatikánu všetkých čilských biskupov, ktorých obvinil, že nedostatočne chránili deti pred pedofilnými kňazmi. Podľa pápeža čilská cirkevná hierarchia pri riešení prípadov zneužívania urobila „vážne chyby“ a nesie kolektívnu vinu za to, že katolícka cirkev kvôli škandálu stratila na dôveryhodnosti. Všetci čilskí biskupi následne v bezprecedentnom kroku ponúkli rezignáciu.

Z vyšetrovania arcibiskupa Scicluna vyplýva, že čilská katolícka cirkev prípady zneužívania vyšetrovala povrchne alebo vôbec a že na niektorých vyšetrovateľov bol navyše vyvíjaný tlak zhora, aby ničili kompromitujúce materiály.