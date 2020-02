Zvyšovanie penzií ako trestný čin. O vláde, ktorá len nekúri a nesvieti

Igor Matovič, šéf hnutia OĽaNO je vo svojom živle. Ostatní kandidáti jeho hnutia sú oproti nemu bezfarební. Nepotrebuje ani líderku kandidátky, ktorá sa borí so zdravotnými problémami. Kým jedna časť opozície podpisuje pakty o neútočení, Matovič bojuje proti všetkým – a vypláca sa mu to. Výrazne zvýšil svoje šance na úspech vo voľbách a v súčasnosti ašpiruje na post lídra opozície. Tej vyrazil dych internetovou anketou s 11 otázkami, v ktorej mu hlasujúci odklepli hrubé červené čiary, za ktoré nechce ísť v prípade účasti v budúcej vládnej koalícii. Tá ešte ani nevznikla, ale už teraz musí strpieť, že bude niesť výrazný Matovičov podpis. Matovičove „jedenástoro“ mu navyše umožňuje kedykoľvek vycúvať z hocijakej koalície.

Na aktívneho Igora zareagovala vládna strana Smer taktiež prekvapivým ťahom. Navrhla zvýšenie prídavkov pre deti na dvojnásobok a uzákonenie 13. dôchodku. Nie po voľbách, ale hneď. Vláda to schválila, k iniciatíve sa pripojila aj SNS, ktorá si dala podmienku, že sa zrušia diaľničné známky a parlament sa vyjadrí k Istanbulskému dohovoru. Most-Híd sa od toho dištancoval, nepokladá za správne, aby už vláda o takýchto veciach rozhodovala. O návrhoch vlády bude rozhodovať parlament na mimoriadnej schôdzi.

Opozičné strany, ktoré odporúčali vláde iba „kúriť a svietiť“, zostali šokované. Padali slová o bezbrehom populizme a niektorí politici dokonca podali trestné oznámenie na kolektívny orgán – na vládu. Spomínajú volebnú korupciu či zneužitie právomoci verejného činiteľa. Podávanie nezmyselných trestných oznámení nie je príliš šťastné, najmä v súvislosti so sociálnymi opatreniami. Vláda aj parlament majú svoje právomoci a môžu ich využiť až do skončenia svojho mandátu. Navyše, krajina je tak blízko k voľbám, že ani mimoriadna schôdza parlamentu (ak bude vôbec uznášaniaschopný) nedokáže skrátiť termíny tak, aby sa legislatívny proces dal vôbec stihnúť.

Krok Smeru podporovaný SNS je tak skôr predvolebnou kampaňou ako reálnou cestou presadiť tieto sociálne opatrenia, ktoré sú mimoriadne finančne náročné. Čo viedlo stranu Smer k tomu, aby takýto návrh vôbec podala? Vypočujte si to priamo od premiéra Petra Pellegriniho v prvom z TOP 10 videí TV Pravda končiaceho sa týždňa.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan by bol zrejme prekvapený, keby tušil, koľko sa na Slovensku debatuje o Istanbule. Presnejšie o Istanbulskom dohovore, medzinárodnom dokumente Rady Európy, ktorý hovorí o predchádzaní násiliu na ženách a boja proti nemu a ktorý predložili na podpis práve v Istanbule, keďže Turecko bolo vtedy predsedníckou krajinou Rady Európy. Slovenský parlament ho odmietol a teraz sa traja najvyšší ústavný činitelia prú, čo s týmto parlamentným vetom spraviť. Pozrite si, kto čo navrhuje.

V slovenskej politike prichádza doba videí. V roku 1979 vydala britská skupina The Buggles Video Killed the Radio Star (Video zabíja rozhlasové hviezdy), ohlásila ňou nástup novej éry, v ktorej už nestačilo iba spievať, ale bolo treba aj niečo ukázať. Bola to prvá pieseň, ktorú zahrala hudobná televízia MTV pri svojom štarte v roku 1981. V tomto týždni rozčerilo hladinu video, na ktorom dvaja muži hovoria o pozemkoch v Tatrách a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi a vracajú do predvolebnej debaty túto tému. Andrej Kiska hovorí o zinscenovanom videu a obviňuje Roberta Fica, ten sa tradične pýta: Čo ja s tým mám? Vypočujte si Milana Žitného, ktorý uvažuje, kto a čo by mohlo byť za týmto videom. A pripravte sa na to, že do volieb sa z nejakej videoknižnice ešte čo-to môže vytiahnuť.

Prať špinavé prádlo na verejnosti sa rozhodli aj exsaskári a saskári a do hry vrátili Mariana Kočnera. V strane SaS došlo ešte pred voľbami k rozkolu. Richard Sulík ako šéf SaS sa rozhodol urobiť v strane poriadok a „odídení“ politici sa uchýlili pod krídla Demokratickej strany. Jednou z nich je aj Natália Blahová, ktorá rozprúdila debatu o vplyve Kočnera na Sulíka a na stranu SaS. Padali vety ako „chce sa mi zvracať“ (Blahová) a „vstúpila do lajna“ (Sulík). Pozrite si, aké sú argumenty Natálie Blahovej.

Dravci sú nielen v politike. Vo videu pre silné povahy, ktoré zachytila kamera v Tatrách, sú v hlavnej úlohe vlk a tatranská električka. A napokon obeť, ktorá si to odniesla – jelenča. Odborníci sa čudovali, že sa vlk objavil tak blízko ľudských obydlí, zrejme ho tam dohnal hlad. V tomto prípade sa však vlk samotár nenajedol, keďže na scénu dorazil niekto silnejší.

Zasnežené Slovensko je krásne. Tohtoročná zima, najmä v teplejších oblastiach na juhu, veľa snehu nepriniesla. Zato v severnejších oblastiach, ako sú aj Orava a Kysuce, dokázala vyčarovať rozprávkovú krajinu. A práve na pomedzí týchto regiónov ste sa mohli previesť aj takýmto „polárnym expresom“.

Americká hypotéka nie je kufrík s peniazmi, ktorý donesie strýko z Ameriky. Na rozdiel od klasickej hypotéky nemusí byť určená len na financovanie bývania. V prípade americkej hypotéky dostanete peniaze, keď založíte nehnuteľnosť. Tieto peniaze môžete využiť na čokoľvek, napríklad aj na kúpu auta. Výhodou oproti spotrebnému úveru, ktorý by ste na to mohli tiež použiť, je oveľa nižšia úroková sadzba, pretože vaša pôžička je krytá nehnuteľnosťou. Ako s takouto hypotékou narábať a na čo si dať pozor, sa dozviete v relácii TV Pravda Ide o peniaze.

Andrej Danko s návrhom, aby fyzické aj právnické osoby neplatili diaľničné známky, vyrazil dych nielen odborníkom, ale aj ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi. Ten mal predstavu, že cena diaľničných známok by mala rásť, keďže sa roky nezvyšovala, nie aby klesla na nulu. Ak by takéto opatrenie prešlo, budúca vláda bude musieť riešiť výpadok príjmu Národnej diaľničnej spoločnosti vo výške približne 80 miliónov eur. Čo na to hovorí minister Érsek?

Na rýchlostnú cestu R7 v okolí Bratislavy túžobne čakajú desaťtisíce motoristov, ktorí sa deň čo deň plazia ráno do hlavného mesta a navečer z neho preč. Aj keď bez dostavby diaľnice D4 zostanú ťažko priechodné lieviky pri ceste do mesta, len na inom mieste, odchod z Bratislavy môže byť plynulejší a menej stresujúci. Pozrite si, ako vyzerajú úseky R7, ktoré sú tesne pred dokončením.

Drobné chybičky na zjazdovke slovinskej Kranjskej Gore, aj tak skvelé druhé miesto v obrovskom slalome. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má najvyššie ambície a pred sebou ešte dostatok pretekov, kde ich môže preukázať. Pochvaľovala si aj obrovský záujem fanúšikov. Čo povedala po preteku?