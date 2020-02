O sociálnych tvoroch a netvoroch. Je 13. dôchodok v hrsti či na streche?

Či má parlament tesne pred skončením volebného obdobia schvaľovať zavedenie 13. dôchodku, rozvášnilo politikov. Debata o výške dôchodkov je však legitímna v ktorúkoľvek dennú i nočnú hodinu počas fungovania parlamentu. Či je zákonné prijímať takéto opatrenia v zrýchlenom legislatívnom konaní je samostatná otázka, na ktorú by mohol dať odpoveď ústavný súd. Ale úplne legitímne je aj pýtať sa, či na trinásty dôchodok štát má.

Netreba si robiť ilúzie o tom, prečo sa zvyšovanie dôchodkov objavilo v parlamente až teraz a práve teraz a prisudzovať tomu len ušľachtilé myšlienky. Ide zjavne o volebnú kampaň (nemýliť si s volebnou korupciou) Smeru a SNS, ktorá určila trend, keďže sa už dva týždne nedebatuje takmer o ničom inom.

Roviny to má dve – jednu politickú, druhú ekonomickú. Pri politickej sa diskusie dostali na úroveň, že ten, kto v tomto či budúcom volebnom období nepodporí zavedenie 13. dôchodku, dostane nálepku sociálneho netvora. V tomto i budúcom parlamente bude dostatok strán, ktoré nebudú mať problém 13. dôchodok podporiť a dostatok strán, ktoré to budú pripomínať, keď náhodou na to niekto bude chcieť zabudnúť.

V ekonomickej rovine je to výrazný zásah do štátnej kasy – a nielen na tieto roky, ale najmä na roky ďalšie. Kým vianočný príspevok je sociálnou dávkou, ktorej výška sa dá pružne meniť, 13. dôchodok by bol nárokovateľnou položkou, ktorá by rástla spolu s neustálym nárastom ľudí v dôchodkovom veku.

Mnohé strany však idú do kampane s tým, že peňazí je dostatok, len miznú tam, kam nemajú – plytvá sa nimi, kradnú sa. K tomu pridajú sľuby, čo s týmito dnes virtuálnymi peniazmi urobia – a tak znižujú dane a odvody, stavajú diaľnice, nemocnice, sociálne byty. Ak v týchto hromadách peňazí, ktoré zrazu majú byť k dispozícii, nenájdu peniaze pre dôchodcov, môžu vyvolať vlnu cunami sklamania. A tá dokáže zmiesť aj takých politikov, ktorí sa po voľbách budú cítiť neohrozenými víťazmi.

O dôchodkoch sa hovorilo aj v debate poslancov Antona Hrnku (SNS) a a Eduarda Hegera (OĽaNO) v relácii Zuzany Martinákovej Ide o pravdu. Aký má postoj hnutie OĽaNO k 13. dôchodku, ktorý SNS podporuje? Takiež sa dozviete, či by mohol byť Eduard Heger premiérom, a uvidíte aj škriepku o majetkoch šéfa OĽaNO Igora Matoviča a prečo Heger považuje nehnuteľnosť Jána Počiatka za vilu a nehnuteľnosť Matoviča za rodinný dom.

Pozrite si debatu poslancov v prvom z TOP 10 videí TV Pravda končiaceho sa týždňa.

Koalícia PS/Spolu, ktorá ešte donedávna obsadzovala popredné priečky medzi favoritmi parlamentných volieb, začala strácať dych a postupne sa z nich vytratila. Mohlo doplatiť na to, že ju bolo menej vidieť a preto sa vo finále kampane snaží ukázať, že s ňou stále treba počítať. Vidieť ju v uliciach, vidieť ju v Národnej rade. Ako protest proti rokovaniu parlamentu si zvolila okupáciu rečníckeho pultu, dňom i nocou, pretože bez neho parlament nemôže fungovať. Šéf NR SR to nakoniec vyriešil tak, že do sály nechal priniesť mobilné rečnícke pulty, čím rebéliu poslancov okolo Miroslava Beblavého definitívne potlačil. Pozrite si ako prebiehal záverečný boj o rečnícky pult.

Poslanci okolo Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára dokázali spáchať politickú samovraždu hneď dvakrát. Prvý raz, keď sa vyhrotil konflikt medzi krídlami v SaS tak, že ich Richard Sulík ešte pred voľbami mohol elegantne vyhodiť zo strany, čím sa z lode SaS, ktorá sa sama kolíše tesne nad parlamentnou hladinou, definitívne potopili pod čiaru ponoru. Slovami Sulíka, “vstúpili do lajna”. Druhýkrát, keď pomohli Smeru a SNS otvoriť schôdzu, o ktorej ich opoziční kolegovia nechceli ani len počuť. Aj keď Galko tvrdí, že „poslancovanie“ je ich práca a tak nechcú politikárčiť, ale len pracovať, dopracovali to k tomu, že aj potenciálni voliči ich považujú za zradcov. Galko sa bráni tým, že oni so „smerákmi“ nerokujú, ale ich zatvárajú. Zoznam zatvorených nepriložil.

Keď parlamentom lomcujú vášne, je dobré si vypočuť triezvy hlas. Poslanec Peter Kresák je odborníkom na ústavné právo a veľmi zrozumiteľne vysvetlil, či môže byť otvorenie schôdze protiústavné (nemôže) a či sa dajú napadnúť na ústavnom súde aspoň výsledky hlasovania (dajú).

Dva roky uplynuli od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej, a tie dva roky sa výrazne podpísali pod dejiny Slovenska. Stalo sa toho veľmi veľa a aj blížiace sa parlamentné voľby budú odrazom udalostí a skutkov, ktoré počas tohto obdobia vyplávali na povrch. Smrť dvoch mladých ľudí si pripomenuli na mnohých námestiach, aj v Bratislave na námestí Slobody. Sviečočkami modernej doby sú mobilné telefóny a práve ich svetlo sprevádzalo túto pietnu spomienku.

Miniseriál o pozemkoch pod Tatrami, ktorý Andrej Kiska (Za ľudí) považuje za snahu Smeru o jeho diskreditáciu, pokračoval druhou časťou. Kým v prvej sa objavili postavy vo vedľajšej úlohe (a kritika ich strhala za mizerné herecké výkony a babrácku prácu kamery), v tejto druhej už prichádza na scénu hlavný hrdina, Andrej Kiska osobne. Čo je zatiaľ neznáme, je to, kto je režisér. Kiska tvrdí, že ho pozná a preto doplnil už skôr podané trestné oznámenie – doniesol na políciu obálku s menom dotyčnej osoby, ktorá by podľa neho mala byť poslancom za stranu Smer. Predseda Smeru Robert Fico to ako tradične odmieta („čo mám s tým“) a aj nemenovaný poslanec, ktorého kde-kto menuje tvrdí, že jeho strana s tým vôbec nič nemá. Tajomný anonym sľubuje aj pokračovanie tohto napínavého politického trileru, ale očakáva sa, že to nie je jediné video, ktoré je pripravené na posledný týždeň predvolebnej kampane.

Andrej Kiska nebol príliš spokojný s tým, že hoci podal trestné oznámenie na ľudí, ktorí sa ho podľa jeho slov snažia zdiskreditovať, polícia ho ešte nevypočula. Skúsený bývalý policajný vyšetrovateľ Peter Vačok pripomína občanom, že majú právo podať trestné oznámenie, ale ďalší postup je v rukách polície a dožadovať sa nejaského urýchleného vybavenia je zbytočné.

Vo víre politiky pred voľbami ako keby zanikali témy z bežného sveta, ale aj tie sú tu prítomné. Často nepotrebujeme ani rozhašterených politikov, aby nám znepríjemnili život, zvládneme to sami. V období, keď sa toľko skloňuje ekológia, je také narábanie s odpadom, aké sa ukazuje na rieke Muránka, smutnou vizitkou ľudskej ľahostajnosti k životnému prostrediu.

Dobrý sluha, ale zlý pán. Či skôr pani. Pretože to, čo sa hovorí o ohni, možno povedať aj o kreditnej karte. Zvýšte si svoju finančnú gramotnosť a pozrite si reláciu TV Pravda Ide o peniaze, ktorá vám povie, ako s kreditkou narábať, na čo sa dá využiť a čoho sa treba vyvarovať.

Uplynuli takmer dve desiatky rokov odvtedy, čo tragicky zahynul legendárny slovenský futbalista Peter Dubovský. Jeho izba, plná trofejí a spomienkových predmetov, sa za to obdobie prakticky nezmenila, jeho mamina ju dodnes uchováva v pôvodnom stave. Priaznivci futbalu dodnes oceňujú Petra ako najjagavejšiu hviezdu, ktorú slovenský futbal mal. Jediný Slovák, ktorý hral v slávnom Reale Madrid.