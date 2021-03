Hasiči skrotili krokodíla, potom až oheň

Majtieľ hasičov upozornil, že v domčeku je krokodíl a tí ho našli, ako sa prechádza po prízemí. Najskôr museli prísť odborníci na odchyt plaza, ktorý zvieraťu prehodili cez hlavu slučku, aby ho mohli presunúť. Spolu s hasičmi krokodíla premiestnili do neďalekej garáže. Škoda na domčeku sa odhaduje na 90-tisíc českých korún. Krokodíl nílsky patrí k najväčším a najagresívnejším druhom krokodílov. Dorásť môže do dĺžky šesť metrov. Váhu môže mať tiež riadnu – až do jednej tony. K životu potrebuje rieku, jazero, prípadne poriadnu bažinu.

Čo bude s Dandoušom? Majitelia neohlásili jeho chov, preto ich čaká prinajmenšom pokuta od veterinárnej správy. Možno dostane aj nový domov v zoologickej záhrade. No Zoo Olomouc, ktorá je najbližšie, už ohlásila, že nemá kapacity na jeho chov.