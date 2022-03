Pred budovou múzea máp vyrástla záhadná skrinka

Novinku, ktorá pribudla v posledných dňoch pred budovou múzea máp si všimnú aj okoloidúci, ktorí ešte neabsolvovali prehliadku v expozícii. Pri mapomate, ktorý vydáva aktualizované turistické mapy sa nachádza skrinka, do ktorej môže nahliadnuť ktokoľvek. Z nej si môžete vziať akúkoľvek mapu či knihu, a to úplne zadarmo.

„Mnohých to prekvapilo a ešte sa radšej prišli aj osobne spýtať, či si skutočne môžu vybrať zo skrinky čo chcú," s úsmevom uviedla kurátorka múzea máp Andrea Farkašová. Myšlienka, že mapové diela a knihy budú zadarmo vznikla vo vydavateľstve CBS. Tá je zriaďovateľom Slovenského múzea máp. „Sú to vlastne vyradené knihy a mapy, ktoré sa pri preprave istým spôsobom poškodili, a tak znehodnotili. Tieto diela už nemôžu byť predávané a namiesto toho, aby sa dali do zberu, sme ich poskytli našim návštevníkom zadarmo. Občas si v skrinke nájdeme aj milé odkazy s poďakovaním,“ doplnila Farkašová.

Riaditeľ Slovenského múzea máp, Milan Paprčka uviedol, že návštevníci múzea sú najmä v letnej sezóne turisti a cyklisti, ktorí majú namierené do prírody v okolí Bystrice. „Návštevou našej expozície nepohrdnú ani tí, ktorých baví skôr mestská turistika a chcú si odniesť kultúrny zážitok,“ povedal Paprčka.