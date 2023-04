Prečo študovať podnikanie na UNYP? Európske a americké tituly vám otvoria dvere v biznise

Podnikanie nie je len lacno kúpiť a draho predať. Je za tým omnoho viac a na University of New York in Prague vás naučia všetky zručnosti, ktoré budete k tomu, aby ste vo svete biznisu prerazili, potrebovať.

Podľa správy Global Entrepreneurship Monitor počet podnikateľov po celom svete v posledných rokoch neustále rastie a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať. Štúdium Business Administration so zameraním na podnikanie na University of New York in Prague je ideálnou voľbou pre ambicióznych študentov, ktorí majú motiváciu a odhodlanie založiť si vlastný podnik a veľký záujem naučiť sa, čo všetko so sebou svet podnikania prináša.

Podnikateľské zručnosti sú dnes vysoko žiadané v mnohých odvetviach, ako sú technológie, zdravotníctvo a maloobchod, čo znamená, že titul v odbore Business Administration so zameraním na podnikanie vám otvorí dvere k širokej škále profesií.

Ako vytvoriť úspešný podnik

Štúdium podnikania na univerzite v Prahe je navrhnuté tak, aby študentom poskytlo pevný základ v teoretických i praktických aspektoch podnikania. Program pokrýva kľúčové pojmy, ako je obchodné plánovanie, marketing a financie, rovnako ako praktické zručnosti potrebné na začatie a vedenie podnikania. Absolventi školy získajú znalosti a zručnosti v koncepciách podnikania a budú schopní ich uviesť do praxe a vytvoriť úspešný podnik.

University of New York in Prague má dobrú povesť tým, že poskytuje študentom všestranné a kariérne zamerané vzdelanie, a program Business Administration so zameraním na podnikanie nie je výnimkou. Učebný plán bol navrhnutý a je vedený skúsenými profesormi, ktorí sú odborníkmi vo svojom odbore a prinášajú bohaté skúsenosti a know-how z reálneho sveta. Vďaka prepojeniu univerzity s podnikateľskou komunitou majú študenti UNYP bezkonkurenčné príležitosti získať praktické skúsenosti prostredníctvom stáží a rôznych projektov. Bakalárske a magisterské študijné odbory sú akreditované poprednými európskymi a americkými inštitúciami. Akreditácia vášho titulu je mimoriadne dôležitá, pretože ovplyvňuje hodnotu a prijatie vášho diplomu v akademickom svete a vašu budúcu kariéru.

Americké aj české tituly

UNYP spolupracuje so State University of New York, Empire State University, aby ponúkla akreditované štvorročné bakalárske študijné programy vyučované výhradne v angličtine. Študenti môžu získať jeden z týchto akreditovaných bakalárskych titulov na SUNY Empire State University. Tieto programy je možné dokončiť za štyri roky.

Univerzita však ponúka aj akreditované bakalárske programy vyučované výhradne v angličtine, ktoré vedú k udeleniu českého bakalárskeho titulu (bakalár). Tieto programy je možné dokončiť za tri roky.

Niektoré odbory môžu byť absolvované v rámci duálneho titulu vedúceho k udeleniu bakalárskeho titulu na SUNY Empire State University a českého bakalárskeho titulu na UNYP. Tieto programy je možné dokončiť za štyri rok.

Americký magnát a prvý miliardár v dejinách Spojených štátov John D. Rockefeller povedal, že ak sa chcete naučiť lietať, pýtajte sa orlov, nie sliepok. Ak vy chcete rozbehnúť úspešný biznis, vyštudujte podnikanie na UNYP a úspech sa dostaví.