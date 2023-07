Orbán doma kričí o bankrote EÚ, no v Bruseli ústa neotvoril

No keď mal možnosť tento údajný problém otvoriť na summite lídrov EÚ, akosi mu došli slová. A už vôbec neplatí jeho tvrdenie, že by to riešili iní účastníci schôdzky.

Orbánov bankrot? Ódor: Nič také sa v únii nedeje Video Zdroj: Európska rada

Európska sedmička sa stretla vo štvrtok a piatok. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová povedala, že Orbán sa nepýtal na to, či má únia problémy s peniazmi.

"Keby táto otázka padla, odpovedala by som, že všetci vidíme, že Európska únia je silná a prosperuje. Máme veľmi transparentný systém kontroly. Európsky dvor audítorov, Európsku parlament a Európsku radu. A to spomínam len tri inštitúcie. Je to veľmi dobré a v silnej demokracii nevyhnutné. Preto jednoznačne podporujeme princípy právneho štátu, najmä aby sme bojovali proti korupcii,“ vysvetlila von der Leyenová.

Fiala: Migrácia? V tejto chvíli nie je Česko na strane Maďarska a Poľska Video Zdroj: Európska rada

"Čo sa týka nejakých vyjadrení maďarského premiéra, táto dimenzia vôbec nebola diskutovaná. V zásade to veľká väčšina lídrov berie tak, že to išlo najmä smerom k domácemu publiku. Na európskej úrovni všetci vieme, že nemôžeme hovoriť o nejakom bankrote alebo o tom, že EÚ je bez peňazí,“ povedal v Bruseli slovenský premiér Ľudovít Ódor.